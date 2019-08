Siemens acquista per un miliardo di euro azienda di robot chirurgici

La conglomerata industriale tedesca Siemens fa sapere che la sua unità specializzata nei dispositivi medici ha deciso di acquistare Corindus, produttore statunitense di robot chirurgici per un miliardo di euro, stipulando un accordo che deve ancora essere approvato dagli azionisti e dai regolatori. "Siemens Healthineers . si legge in un comunicato - acquisirà tutte le azioni di Corindus completamente diluite per 4,28 dollari ad azione".

Corindus, che ha sede a Massachusets, costruisce robot per assistere i chirurghi nelle operazioni sulle vene e sulle arterie. Più nel dettaglio le sue macchine aiutano i medici a posizionare gli impianti come gli stent in modo più accurato e senza esposizione alle radiazioni degli scanner utilizzati in sala operatoria.