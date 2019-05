Silicon Valley, i big da Cucinelli: "Onorato di ospitare i nuovi Leonardo"

Brunello Cucinelli ha ospitato a Solomeo (sede della società di cashmire), per una sorta di "Simposio dell'anima e dell'economia", Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, oggi considerato l'uomo più ricco al mondo, insieme ad altri nomi di peso della Silicon Valley come ad esempio Marc Benioff, fondatore di Salesforce, una società di cloud computing aziendale, che ha inviato una lettera, Ruzwana Bashir, imprenditrice britannica che guida Peek.com, una società di viaggi con sede a San Francisco, Richard William Costolo, ex ceo di Twitter dal 2010 al 2015.



Erano inoltre presenti il venture capitalist Lee Fixel, il gestore Ramin Arani, Paolo Bergamo, il cofondatore di Linkedin Reid Garrett Hoffman, oltre che Andrew W. "Drew" Houston, informatico e imprenditore statunitense conosciuto per essere il ceo e fondatore di Dropbox. Ed ancora Lynn Jurich, fondatrice di Sunrun, un'installazione di energia solare domestica, l'imprenditrice Sarah Leary, l'esperto di politica tecnologica americana che e' stato senior advisor per l'innovazione del Segretario di Stato Hillary Clinton, Alec Ross, il direttore finanziario di Twitter, Ned Segal, l'immobiliarista Rob Speyer, la co-fondatrice e ceo di Nextdoor, Nirav Tolia, e infine l'imprenditore americano e l'attuale ambasciatore degli Stati Uniti in Austria, Trevor Traina.



"Come potro' ringraziare questi ragazzi, che io considero i giovani Leonardo del terzo millennio, per essermi venuti a trovare, graditissimi ospiti, qui, nel nostro Solomeo, Borgo dello Spirito, sede e sorgente di ogni mio sogno, luogo ove cerchiamo di custodire il piu' alto ideale di una economia nutrita di umanita'? Lo considero un grande onore', ha dichiarato Cucinelli. "Noi, che ogni giorno trattiamo le cose dell'economia, ci siamo avvicinati agli ideali nei quali crediamo profondamente con l'eleganza di un nobilissimo dialogo - ha aggiunto - Le nostre idee per il futuro sono idee di un domani reso gioioso da una tecnologia ancella dell'umanita''.