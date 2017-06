Silvia Fellegara torna alla pubblicità di Enel

Uscita dal gruppo Enel nel 2011, Silvia Fellegara torna ad assumere la responsabilità della pubblicità e new media del gruppo guidato da Francesco Starace. Al colosso elettrico, la manager aveva portato avanti campagne di successo come quelle per la quotazione di Enel Green Power e di Terna, per le offerte commerciali di Enel Energia, sull’innovazione, e per raccontare la missione e le strategie del gruppo in Italia e all’estero.

Nata a Milano il 12 agosto 1968, laureata in economia e commercio nel 1994, appassionata di musica classica e di vini (è sommellier), la manager ha iniziato subito a lavorare nel campo della comunicazione pubblicitaria, maturando esperienze significative in grandi gruppi, da Colgate a Tim-Telecom Italia a Omnitel-Vodafone, per approdare in Enel nel 2002. A giugno 2011 aveva lasciato la grande partecipata pubblica per occuparsi di sviluppare e rafforzare il business nel Centro Sud del gigante pubblicitario Wpp.