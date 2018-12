SIMEST, finanziata la crescita internazionale di 68 PMI italiane

Sostenute operazioni commerciali per oltre €23 milioni in 14 Paesi, tra cui: Canada, Cina, EAU, Russia, Turchia, USA e Vietnam.

Sono 68 le PMI italiane che - grazie a SIMEST - faranno a breve il loro ingresso sui mercati esteri promuovendo il Made in Italy. La società che insieme a SACE costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, nel mese di novembre 2018 ha concesso finanziamenti per complessivi 23,4 milioni di euro ad aziende nazionali per operazioni commerciali in 14 Paesi: Albania, Cambogia, Canada, Cina, Emirati Arabi, Giappone, India, Kazakistan, Oman, Repubblica Dominicana, Russia, Stati Uniti, Turchia e Vietnam.

Tra le imprese finanziate:

INSEM Spa: un’azienda informatica di Roma che produce software, servizi applicativi e piattaforme tecnologiche per la gestione integrata dei dati. Grazie al finanziamento SIMEST “Programmi di inserimento sui mercati extra UE” aprirà una sede commerciale a San Francisco nella Silicon Valley, luogo simbolo dell’innovazione della tecnologia digitale.

SPAGNESI Spa: un’azienda esportatrice di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova, attiva nel settore body shop equipment, ovvero nella produzione e consegna chiavi in mano di impianti, macchine e strumenti per la riparazione di autoveicoli, settore carrozzeria. Ha ottenuto da SIMEST un finanziamento “Patrimonializzazione PMI Esportatrici” per rafforzare in generale la propria capacità di penetrazione sui mercati internazionali.