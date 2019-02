Sindacati in piazza per il lavoro. Landini: manovra miope, governo ci ascolti

Folla in piazza della Repubblica a Roma dove i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno dato inizio alla manifestazione unitaria con lo slogan 'Futuro al lavoro'. Da li' il corteo si è diretto verso piazza San Giovanni dove sono in programma i discorsi dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. I sindacati chiedono al governo di aprire un confronto e cambiare la politica economica mettendo al centro crescita, sviluppo, lavoro, pensioni, fisco e rilancio degli investimenti, pubblici e privati. A piazza San Giovanni, dove l'arrivo del corteo e' previsto intorno alle 11, interverranno prima dei leader sindacali, alcuni delegati.

Manovra: Landini, miope e recessiva. Governo ci ascolti

"Fin da settembre-ottobre, appena abbiamo visto le prime proposte del governo dichiarammo che questa manovra era miope e recessiva perche' non affrontava i nodi di fondo e' non interveniva sulle cause che hanno determinato la crisi. In Italia ci sono nodi strutturali che questo governo non sta affrontando purtroppo come i governi precedenti". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione unitaria dei sindacati. "Siamo qui in piazza proprio per questo, la manifestazione di oggi chiarira' bene al governo che se vuol cambiare questo paese deve farlo assieme a chi lavora e deve accettare di confrontarsi anche perche' noi il cambiamento lo vogliamo piu' di loro, soprattutto chi lavora ha bisogno di migliorare la propria condizione e di vedere affermata la propria dignita'", ha concluso. "E' una giornata importante, la giornata di oggi apre una nuova fase. Ora il governo deve decidere cosa fare perche' se vuole cambiare questo paese deve farlo insieme ai lavoratori", ha detto ancora il segretario generale della Cgil.

Manovra: Barbagallo, governo autoreferenziale ascolti la piazza

"Abbiamo chiesto al governo un confronto, stiamo aspettando che ci chiamino. Non possono essere autoreferenziali, questa piazza la devono ascoltare. Noi facciamo sindacato non siamo opposizione politica di nessuno". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, a margine della manifestazione unitaria dei sindacati. "Vogliamo discutere dei problemi che riguardano i lavoratori, i pensionati e i giovani di questo paese", ha aggiunto sottolineando inoltre che "sono circa cinquant'anni che faccio sindacato e non ho mai visto una piazza e un corteo cosi' partecipati come in questa occasione".