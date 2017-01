Sinergie tra Industrie Culturali, Creative e Turismo. L'occupazione in Europa

Il Commissario europeo al Mercato Interno, Industria e Imprenditoria Elżbieta Bieńkowska sarà a Milano il 2 febbraio 2017 e parteciperà con Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Mauro Parolini, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia all'evento: Sinergie tra Industrie Culturali e Creative e Turismo. Come volano per crescita e occupazione in Europa: un nuovo partenariato tra pubblico e privato.

UN PIANO D'AZIONE PER VALORIZZARE LE SINERGIE

La Commissione europea sta lavorando all’attuazione di un Piano d’Azione per valorizzare le sinergie tra Turismo e Industrie Culturali e Creative. Obiettivo del Piano è promuovere l’innovazione nel turismo, attirare nuovi visitatori da paesi terzi e aiutare l’industria a cogliere opportunità in settori a forte potenzialità di crescita.

Inoltre, lo scorso 12 luglio il Presidente della Commissione Juncker e il Premier cinese Li hanno deciso che il 2018 sarà l’anno del turismo UE – Cina. Il 2018 sarà anche l’anno europeo del Patrimonio Culturale. Per la Commissione europea queste sono occasioni per consolidare i flussi turistici esistenti, incrementare quelli provenienti dalla Cina e valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio come fattore di attrattività turistica.

SINERGIE TRA TURISMO E CULTURA

In questo contesto, la Commissione europea promuove, insieme al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e in collaborazione con Regione Lombardia, un evento a Milano su sinergie tra turismo e cultura. L’Italia è, infatti, tra i paese all’avanguardia nella valorizzazione di queste sinergie, come dimostra anche la decisione di avere un unico Ministro competente per turismo e cultura.

Nel corso di questo evento si parlerà anche di come attirare maggiori investimenti in questi settori attraverso i fondi strutturali e altri strumenti del bilancio UE quali Cosme o Orizzonte 2020, per mobilizzare investimenti privati grazie al Piano Juncker e alla BEI.

Palazzo Lombardia - Sala Biagi - Ingresso N4 - Piazza Città di Lombardia 1

