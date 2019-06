Sirio debutta in Borsa all’AIM: “Diventeremo una seconda Autogrill”

Sirio debutta in Borsa all’AIM: “Obiettivo MTA. Tutti al lavoro per suonare presto un’altra campanella” ha detto l’AD Stefania Atzori.

Con un fatturato che supera i 64 milioni e più di 700 dipendenti, Sirio è un’azienda con una crescita in ascesa. “Come Sirio, anche AIM continua a crescere” ha sottolineato Luca Tavano, Responsabile sviluppo PMI Borsa Italiana.

AIM Italia in questi anni ha avuto un trend di crescita importante con 158 nuove società ammesse sul mercato dal 2009, incluse 24 SPAC, che hanno raccolto in fase di quotazione 3,7 miliardi di euro di cui il 94% in aumento di capitale.

Il mercato AIM Italia oggi conta 114 società quotate per una capitalizzazione complessiva pari a 7 miliardi di euro.

Sono 33 le aziende iscritte nel registro delle PMI Innovative che rappresentano circa il 30% delle aziende quotate sul mercato. Inoltre per le società di più grandi dimensioni, rappresenta spesso un primo accesso al mercato dei capitali: 11 le società che da AIM Italia sono passate sul mercato principale. Nel corso degli anni, AIM Italia ha permesso di attuare anche approcci innovativi nel processo di IPO, come le SPAC.

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “Siamo molto felici di celebrare oggi la quotazione di Sirio, azienda attiva da oltre 25 anni nel settore della ristorazione, che arricchisce il listino AIM Italia con una storia imprenditoriale di successo e di innovazione economica e sociale. Crediamo che l’accesso al mercato dei capitali rappresenti per Sirio un’opportunità importante per accelerare il proprio percorso di crescita e internazionalizzazione e per continuare ad affrontare nuove sfide sui mercati domestici e internazionali”.

“Incontrate gli investitori e seguite i consigli degli advisor che vi hanno seguito fino ad oggi, instaurate un buon rapporto con gli investitori fin dall’inizio” ha detto Tavano in conclusione alla cerimonia di quotazione.

Stefania Atzori, Amministratore Delegato Sirio, ha detto ad Affaritaliani.it: “Ci occupiamo della ristorazione commerciale nel settore ospedaliero. Negli anni abbiamo percorso un cammino per aprire alti canali: siamo entrati nel settore aeroportuale, autostradale e nel settore del franchising. Gestiamo infatti oggi il marchio Burger King e stiamo guadando con interesse altri marchi nel nostro settore come Cioccolati Italiani con il quale abbiamo un accordo in sviluppo. Siamo nati nel 1992, siamo un’azienda emiliano romagnola che crea ricchezza per il nostro territorio e per il nostro Paese. Siamo presenti dal centro al nord in 11 regioni. Il nostro obiettivo è crescere ancora e rafforzare la nostra leadership nel settore ospedaliero. Il percorso dell’IPO è stato molto fortunato, è andato molto bene. Un traguardo che permetterà a Sirio di guardare al futuro con una maggior forza. Un mercato che si apre a un’azienda che cresce a tassi del 18%, un’azienda che ha registrato una crescita dal 2006 al 2018, partita con 17 milioni nel 2006 e oggi siamo a 64 milioni. Quindi siamo molto soddisfatti. Non solo cresciamo ma cresciamo anche bene perché siamo un’azienda a migliore marginalità del nostro settore con un Ebitda margin del 10,7%. Quindi siamo molto felici di essere cresciuti anche nell’efficienza”.



VIDEO - Atzori (Sirio): "Non solo cresciamo, ma cresciamo anche bene"

“Cerchiamo di trasmettere qualcosa di più di un semplice protocollo aziendale – ha detto Atzori. Ci mettiamo il cuore in quello che facciamo e accogliamo tutti i nostri clienti con un sorriso. Vogliamo diventare una seconda Autogrill. Anche Autogrill è nato dal niente come noi, e allora perché porci limiti? Vogliamo crescere dove c’è alto traffico, dove ci sono i numeri. Abbiamo l’obiettivo prossimo dell’MTA. Tutti al lavoro per venire a suonare un’altra campanella”.

Banca Mediolanum è NOMAD e Financial Advisor di Sirio nell’operazione di ammissione alla quotazione. “La quotazione di Sirio SpA è un risultato significativo essendo questa operazione una delle maggiori sul segmento AIM negli ultimi 12 mesi” ha detto Giovanni Reale, Head of Equity Capital Markets Banca Mediolanum, che si dice soddisfatto perché con la quotazione “Sirio potrà accelerare i propri piani di sviluppo futuri”. Il gruppo che fa capo alla famiglia Doris sta assistendo numerose altre realtà imprenditoriali virtuose del nostro Paese con incarichi di finanza straordinaria.