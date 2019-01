Sirti realizzerà parte degli impianti della linea AV/AC Brescia Est-Verona

Sirti realizzerà parte degli impianti relativi alla linea AV/AC Brescia Est-Verona dell’operatore nazionale Rete Ferroviaria Italiana.

L’opera, di valore strategico per l’Italia e per tutta l’Europa, rappresenta un ulteriore sviluppo del Core Corridor Mediterraneo che consentirà collegamenti più efficienti in Europa da est ad ovest, partendo dal sud della Spagna fino ad arrivare al confine ucraino.

La commessa è stata assegnata a Sirti in quanto membro del Consorzio Saturno e leader responsabile tecnologico dei sottosistemi afferenti alle telecomunicazioni, a seguito del contratto firmato con il Consorzio CEPAV Due, General Contractor della suddetta linea.

Sirti sarà responsabile della progettazione e realizzazione della totalità degli impianti di telecomunicazioni, tra cui il sistema proprietario SGRT Sirti, che consente la diagnostica e manutenzione della rete, l'intero sistema di anti-intrusione e controllo accessi, oltre ad una quota degli impianti di luce e forza motrice e della linea di contatto.

L’importo complessivo delle opere affidate a Sirti ammonta a circa 76 milioni di Euro, su un totale complessivo per il Consorzio Saturno di circa 272 milioni di Euro.

La futura linea si estenderà lungo un tracciato di circa 40 km a cui si aggiungono 7 km di interconnessioni e comprenderà 16 km di gallerie.

“È con grande orgoglio che contribuiamo alla realizzazione di questo ulteriore segmento del grande progetto Alta Velocità e Alta Capacità ferroviaria. È un'opera che ha contribuito a rendere il nostro Paese più avanzato e più competitivo” dichiara Roberto Loiola, Amministratore Delegato di Sirti, “Questa commessa rappresenta un importante risultato per il nostro gruppo e un’ulteriore conferma del ruolo cardine che il business dei Trasporti riveste nel piano strategico Sirti”, conclude.