Sisal Group: nel 2017 ricavi pari a 832 milioni di euro, in crescita del 6,5%

Sisal Group: nel 2017 i ricavi sono pari a 832 milioni di euro, in crescita del 6,5%

Il Consiglio di Amministrazione di Sisal Group S.p.A. (“Sisal” o la “Società” o il “Gruppo”) ha esaminato e approvato il Bilancio Consolidato 2017. Il Gruppo, guidato dall’Amministratore Delegato Emilio Petrone, ha chiuso il Bilancio d’esercizio 2017 con ricavi pari a 832 milioni di euro, in crescita del 6,5% rispetto al 2016. L’EBITDA Adjusted cresce del 14,9% sull’anno, raggiungendo 215,1 milioni di euro con un’incidenza sui ricavi pari al 25,9%, grazie alla solida raccolta e a una strategia di ottimizzazione dei costi, riflettendo altresì il trend di crescita positivo registrato nell’arco degli ultimi cinque anni. Il leverage ratio calcolato sull’EBITDA Adjusted si attesta a 2.6x, dal valore di 3.7x del 2016.

Il fatturato lordo del Gruppo è pari a 17,9 miliardi di euro, in crescita del 7,8% rispetto all’anno precedente (+5 miliardi di euro rispetto al 2013). Il cash flow risulta positivo a 129,6 milioni di euro (rispetto a un negativo di 428,7 milioni di euro nel 2016), dopo aver sostenuto investimenti per circa 60 milioni di euro nell’anno. La Posizione Finanziaria Netta (PFN) al 31 dicembre 2017 è pari a 567,4 milioni di euro. Il Gruppo prosegue il proprio percorso di sviluppo, continuando ad innovare e a rispondere concretamente alle esigenze dei consumatori, attraverso un’offerta di intrattenimento sicuro ed equilibrato, e di servizi utili al cittadino, al fianco delle amministrazioni pubbliche e delle imprese.

Accelera il business dei Servizi di Pagamento, rappresentato dal brand SisalPay. Con un volume d’affari di 9,5 miliardi di euro (+9,7% rispetto al 2016), che rappresenta il 53,4% del totale di Gruppo, la BU Payments&Services rafforza la propria posizione di principale business sotto questo indicatore. Crescono anche i ricavi, che passano da 180 milioni di euro nel 2016 a 183 milioni di euro nel 2017; e il margine operativo, da 65 milioni di euro nel 2016 a 69 milioni di euro nel 2017, con un’incidenza sui ricavi pari al 37,6% (in aumento di circa 1,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente). I risultati confermano l’attenta strategia di innovazione, diversificazione e investimento (oltre 20 milioni di euro nel 2017 in nuove tecnologie), che ha permesso al brand SisalPay di affermarsi quale leader di settore. Sisal Group: nel 2017 i ricavi sono pari a 832 milioni di euro, in crescita del 6,5%. Gaming Migliora anche il business storico del Gaming, registrando un fatturato lordo pari a 8,4 miliardi di euro e ricavi in crescita da 599 milioni di euro nel 2016 a 647 milioni di euro nel 2017. In particolare l’investimento tecnologico e la capacità di innovare il servizio ai clienti hanno consentito alla Business Unit Online di registrare ricavi pari a 72 milioni di euro, aumentati del 24,7% sull’anno precedente. La BU Retail Gaming registra ricavi pari a 478,8 milioni di euro (+7,6%), mentre la buona performance del Nuovo SuperEnalotto ha permesso alla Business Unit Lottery di confermare i positivi risultati, facendo segnare 96 milioni di euro di ricavi (in crescita dello 0,2% rispetto al 2016).

Sisal Group è da oltre 70 anni protagonista della storia dell’Italia e degli italiani, come sinonimo di intrattenimento e innovazione al servizio dei cittadini. Oggi Sisal Group, guidato dall’Amministratore Delegato Emilio Petrone, è leader nei mercati dei giochi e dei servizi di pagamento, con 45 mila punti vendita capillarmente distribuiti sul territorio nazionale, e un’ampia offerta di prodotti e soluzioni digitali. Sisal, attiva dal 1946, è stata la prima Azienda italiana a operare nel settore del gioco come concessionario dello Stato. All’interno del comparto Gaming, Sisal Group gestisce i giochi SuperEnalotto, SiVinceTutto-SuperEnalotto, Vinci per la Vita-Win for Life, Eurojackpot e VinciCasa. È presente nel settore delle scommesse con Sisal Matchpoint, ed è protagonista all’interno dell’eco-sistema digitale con Sisal.it. Nel settembre 2010 l’Azienda ha lanciato il nuovo concept retail Sisal Wincity, che unisce intrattenimento e ristorazione, con ventiquattro punti vendita nelle principali città italiane. Attraverso la propria strategia di crescita, incentrata sullo sviluppo dei canali distributivi di prossimità, sulla diversificazione dei servizi offerti e sull’ampio impiego di tecnologia, il Gruppo Sisal è oggi leader anche nel settore dei Servizi di Pagamento. Grazie al costante ascolto di clienti e rivenditori, infatti, il Gruppo Sisal ha saputo cogliere la sfida del cambiamento sviluppando un nuovo modo di pagare - comodo, semplice e sicuro - che oggi, con il brand SisalPay, si configura come best case nel panorama nazionale. L’offerta di SisalPay, disponibile in oltre 40 mila bar, tabacchi ed edicole, online - www.sisalpay.it - e da smartphone, consente a tutti i consumatori di pagare utenze e tributi, ricaricare il cellulare e carte di credito prepagate, comodamente da casa o sotto casa. Sin dalle sue origini la storia di Sisal è guidata da un forte senso di responsabilità. Un impegno tradotto in un’articolata strategia di Responsabilità Sociale declinata in ambito educativo, culturale, sportivo e scientifico con progetti che mirano alla valorizzazione del talento, alla formazione dei giovani e alla ricerca scientifica, insieme ad un programma di Gioco Responsabile che rappresenta l’elemento centrale e distintivo della strategia di sostenibilità sociale di Sisal Group.