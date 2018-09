Sisal Group: presentato a Roma dall'ad Petrone il Rapporto di Sostenibilità

Sisal Group: presentato a Roma il Rapporto di Sostenibilità 2017. Petrone: "Da sempre forte nostro impegno per comunità e persone"

Consolidata presenza al fianco delle comunità di riferimento con iniziative a favore della Cultura, dello Sport e dell’Innovazione. Continuo impegno nella promozione del gioco responsabile che ha consentito la conferma delle autorevoli certificazioni internazionali. Questa è la fotografia scattata dal Rapporto di Sostenibilità 2017 presentato dal Gruppo Sisal a Roma. “Da sempre ci impegniamo per costruire valore a beneficio della comunità delle persone e dei nostri interlocutori, creando il giusto equilibrio fra lo sviluppo economico del business e la responsabilità sociale d’impresa - ha sottolineato l’Amministratore Delegato di Sisal Group, Emilio Petrone - Crediamo, infatti, che le sinergie tra competenza manageriale e cultura della sostenibilità, la trasparenza nelle azioni e nella governance, la capacità di creare valore condiviso, siano alla base del legame di fiducia con i nostri stakeholder.”

Sisal Group: presentato a Roma il Rapporto di Sostenibilità 2017. Le tre aree di intervento

In occasione della presentazione, Sisal ha approfondito tre aree di intervento, su cui poggia la propria strategia di sostegno alla comunità, per ragionare sul ruolo sempre più “sociale” dell’impresa. La prima riguarda il supporto del privato al mondo della cultura, attraverso la partnership con Manifesta 12, la Biennale nomade europea di arte e cultura contemporanea ospitata quest’anno da Palermo. La seconda area ha come obiettivo la valorizzazione dello sport quale leva di formazione e socializzazione, dove Sisal supporta il progetto ideato dal campione di NBA Danilo Gallinari, We PlayGround Together, che ha l’obiettivo di riqualificare i campetti da basket dei quartieri della periferia di Milano. La terza area è quella dell’innovazione come driver per la crescita del Paese. Sisal ha da poco lanciato la seconda edizione di GoBeyond, il Contest rivolto alle start-up che ha l’obiettivo di trasformare idee vincenti in realtà imprenditoriali concrete.