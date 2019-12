Sisal Spa, Francesco Durante è il nuovo ceo

A seguito della separazione dei business dei pagamenti e del gaming, Sisal spa ha nominato Francesco Durante Chief Executive Officer di Sisal SpA, la società concessionaria di Stato, leader nel mercato dell’intrattenimento e del gioco legale. Nel prossimo CdA di Sisal SpA, Durante sarà cooptato come Consigliere d’Amministrazione.

Francesco Durante, 1971, laureato in Economia e Commercio alla LUISS di Roma, nel 2009 entra nel Gruppo Sisal alla guida della Business Unit Retail Gaming, per poi assumere anche la carica di Amministratore Delegato di Sisal Entertainment. Precedentemente ha lavorato in Gruppi multinazionali come Lucent Technologies e Sara Lee, ricoprendo in Italia e all’estero ruoli di vertice in ambito finanziario e commerciale.

“Sono onorato per la fiducia e accolgo con grande entusiasmo questa nuova sfida professionale – ha dichiarato Francesco Durante, nuovo CEO di Sisal SpA – Proseguiremo con la strategia vincente che ha consentito a Sisal di raggiungere traguardi importanti nel mercato italiano e a livello internazionale, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la nostra leadership”.