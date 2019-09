SisalPay amplia l’ecosistema dei pagamenti: nasce la carta prepagata

Oggi a Milano, alla presenza del CEO del Gruppo Sisal, Emilio Petrone, e del Responsabile Payments and Services, Francesco Maldari, sono state ripercorse le tappe evolutive del brand SisalPay, nato da una start-up all’interno del Gruppo Sisal grazie ad una chiara strategia di diversificazione e oggi alla guida del settore dei pagamenti

Una crescita media annua del 22% (da 1,4 mld di transato nel 2008 a 10,2 mld del 2018), centinaia di opportunità di lavoro, oltre 500 prodotti e servizi per i cittadini, una rete di 40 mila punti vendita: sono alcuni dei numeri generati da SisalPay, che da oltre 10 anni semplifica la vita degli italiani, migliorando e rendendo più sicuri i pagamenti di tutti i giorni, creando valore diffuso a supporto dell’innovazione del Paese. Percorso di sviluppo in cui l’Azienda ha investito nel recente passato oltre 60 milioni di euro in talenti,competenze e tecnologia, contribuendo all’evoluzione digitale del Paese verso una cashless society.

Emilio Petrone:”10 anno di SisalPay, La chiave del nostro successo? Anticipare le esigenze dei consumatori e offrire qualcosa di veramente innovativo”.

"Abbiamo analizzato in maniera innovativa l'esigenza degli italiani e dei clienti finali. Siamo diventati un punto di riferimento e abbiamo costituito una rete. Abbiamo capito che per servire bene un cliente non dobbiamo deviarlo dalla sua routine quotidiana, puntando molto sul concetto dell’ one stop shop. Abbiamo inoltre avuto una grande risposta da parte dei punti vendita che si sono resi conto che avere SisalPay costituisce un vantaggio”, ha sottolineato Emilio Petrone, CEO del Gruppo Sisal, aggiungendo:” Stiamo investendo molto sul digitale, che è ancora un mercato nascente e sta crescendo in maniera molto interessante. Inoltre stiamo cercando di far conoscere meglio ai clienti quello che facciamo. I volumi di questo business sono cresciuti anche meglio di come ci siamo aspettati. La chiave del nostro successo é stata quella di offrire al cliente finale qualcosa di veramente innovativo”.

Nasce la Carta SisalPay per pagamenti on line e off line. Maldari ad Affaritaliani.it:” Sicurezza, uno dei leitmotiv del nostro nuovo prodotto”.

SisalPay entra nel mercato delle carte di pagamento, un comparto del valore di 240 miliardi di euro in Italia, consolidando la propria posizione di leadership nei pagamenti di prossimità. Lo fa annunciando la Carta SisalPay, nuovo strumento per i pagamenti on line e off line, facile da utilizzare, conveniente e sicura. La Carta è una prepagata Mastercard® contactless, dotata di Iban ed emessa da Wirecard Card Solutions Ltd sotto licenza di Mastercard® International Inc. Già disponibile in oltre 5.000 punti vendita, la carta sarà progressivamente attivabile entro fine anno in 20.000 Punti SisalPay.

Francesco Maldari, Responsabile Payments& Services SisalPay, a Affaritaliani.it ha dichiarato: “Con lo sviluppo di questo prodotto ampliamo completamente la nostra offerta andando a sviluppare ulteriormente il nostro ecosistema di pagamenti in prossimità. Rispetto alle tematiche di sicurezza dettate dalla normativa, sia per l’antiriciclaggio sia per la sicurezza vera e propria, la carta s’inquadra nei migliori standard a livello europeo. La sicurezza è quindi uno dei leitmotiv della carta. È possibile infatti attraverso il sito web dedicato impostare tutta una serie di limitazioni non solo di natura quantitativa rispetto allo speso ma anche relativo alle geografie. È una carta che presenta una serie di caratteristiche intrinseche di sicurezza che la pongono al top del mercato in questo momento”.

Romaniello ad Affaritaliani.it:" Carta SisalPay, circa 17 mila punti vendita entro fine anno".

Pamela Romaniello, ha altresì aggiunto:" Si tratta di un prodotto prepagato che ha per sua natura la sicurezza, e abbiamo voluto rimarcare questo aspetto con la possibilità di controllare e di gestire le spese attraverso tutta una serie di caratteristiche di prodotto che si inseriscono all’interno di un loop di massima sicurezza degli acquisiti sia online che offline". Per quanto riguardo la diffusione del prodotto ha detto ad Affaritaliani.it : “Abbiamo appena concluso una fase di test e raggiungeremo circa 17-18 mila punti vendita abilitati alla distribuzione e alla ricarica del prodotto entro la fine dell’anno”.