SisalPay: annunciati i vincitori di GoBeyond

Milano, 5 dicembre 2018 – SisalPay, il brand dei servizi di pagamento del Gruppo Sisal, annuncia oggi i vincitori di GoBeyond, la call for ideas volta a incoraggiare l’innovazione e il talento facilitando la trasformazione di un’idea in realtà imprenditoriale. L’edizione di quest’anno si è sviluppata in collaborazione con CVC Capital Partners, nell’ambito del programma internazionale di supporto all’imprenditoria giovanile “Young Innovators” del fondo di private equity britannico.

Vincitore per la categoria Innovazione Sociale è Wiseair, il vaso smart per il monitoraggio diffuso, iper-locale e real time della qualità dell’aria (link al video di presentazione dell’idea). Al secondo posto Revotree, l’irrigazione intelligente che fa risparmiare il 50% di acqua e aumenta la produttività delle colture; mentre sul terzo gradino del podio, salgono ad ex aequo due idee: PD-Watch, l’orologio che suggerisce la diagnosi del Parkinson e Adam’s Hand, la mano protesica personalizzabile e ultra leggera.

Per la categoria Servizi al Cittadino il vincitore è Plick, il pagamento semplice senza Iban, senza app e senza limiti (link il video di presentazione dell’idea). Al secondo posto Garden Sharing, l’Airbnb degli spazi all’aperto; mentre si classifica al terzo posto: Guesthero, l’intelligenza artificiale per gestire l’accoglienza degli affitti.

SisalPay, insieme a CVC Capital Partners, garantisce ai due vincitori, uno per ciascuna categoria, un finanziamento attraverso un grant di 20 mila euro, nonché un supporto di advisory, mentorship, formazione e accelerazione di eccellenza e personalizzato sostenuto dal network dei partner di GoBeyond: Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, Google, Roland Berger, Brunswick, frog, Studio Legale Munari Cavani.

La Giuria, composta di membri autorevoli rappresentanti del mondo accademico, dell’impresa, dei media e della consulenza, ha esaminato e valutato ogni aspetto dei progetti presentati, assegnando un punteggio per i parametri individuati: Innovazione e originalità dell’idea; Utilità in termini di bisogni soddisfatti; Fattibilità, competitività e consistenza del marketing plan; Scalabilità e replicabilità in termini di internazionalizzazione e ricerca di nuovi mercati.

Le due categorie, Innovazione Sociale e Servizi al Cittadino, sono state identificate per contiguità con i valori del Gruppo Sisal e del brand SisalPay, espressi sia in termini di scelte di business con un impatto positivo sulla società civile sia in termini di una cultura della responsabilità d’impresa diffusa.

“Tutti sappiamo che oggi, in Italia, non è affatto scontato trovare realtà a supporto delle idee dei più giovani. Così come sappiamo quanto sia difficile trovare realtà che valorizzino modelli di business a elevato impatto sociale. Il grande merito di GoBeyond è stato quello di riuscire a sfatare entrambi questi pregiudizi puntando su un team di giovani studenti impegnati nella lotta all’inquinamento atmosferico: il team di Wiseair”, è il commento di Paolo Barbato, Founder di Wiseair.

“Ringraziamo Sisal e tutta la Giuria per la fiducia dimostrataci che conferma ulteriormente l'utilità di Plick per il cittadino e le imprese - ha commentato, invece, Donato Vadruccio, founder e CEO PayDo e ideatore di Plick -. È una modalità di pagamento molto semplice che molti clienti hanno già usato in numerose e differenti occasioni che vanno dagli acquisti di autovetture e moto ad abitazioni e regali, anche in sostituzione dell'assegno. L'importante e qualificata attestazione ricevuta spinge tutto il team PayDo a proseguire nel progetto di innovazione nei pagamenti con ancora più consapevolezza e audacia, guidato sempre da curiosità e passione”.

FOCUS SUI VINCITORI

WISEAIR: il vaso intelligente per il monitoraggio diffuso, iper-locale e real-time della qualità dell’aria

9 persone su 10 sono esposte a invisibili effetti dell’inquinamento atmosferico urbano causando la morte di circa 4 milioni di persone all’anno nel mondo. Studi scientifici dimostrano come il livello di inquinamento atmosferico nelle città sia un fenomeno iper-locale, la cui intensità è caratterizzata da un’elevata variabilità all’intero di uno stesso ambiente urbano. Ma nessuno di noi ha la consapevolezza di quali aree della nostra città siano più pulite, quali più inquinate.

L’inquinamento dell’aria urbana è e sarà un pilastro nello sviluppo sostenibile delle metropoli del futuro, è per questo che un team di ingegneri del PoliMi e del PoliTo - Paolo Barbato, Mateus dos Reis Barone, Fulvio Bambusi, Carlo Alberto Gaetaniello e Giulio Matarazzo - in collaborazione con ChiLab dell’Istituto Italiano di Tecnologia, la School of Entrepreneurship and Innovation della Fondazione Agnelli e l’ Alta Scuola Politecnica, ha ideato Wiseair, il vaso smart per davanzali, balconi, cortili e giardini che contiene un sensore IoT alimentato con una nuova tecnologia capace di convertire l’energia chimica prodotta naturalmente dalla pianta a contatto con il vaso in elettricità.

Con la diffusione capillare dei vasi smart nei contesti urbani si otterranno dettagliate mappe della qualità dell’aria, integrate in una semplice App, rendendo visibile l’invisibile in real-time e permettendo un’applicazione commerciale diffusa.

L’App rende consapevoli i singoli cittadini e la community nel suo complesso, i quali potranno in futuro decidere quale strada percorrere in uno specifico momento per andare al lavoro, accompagnare i figli a scuola, passeggiare, correre, pedalare, svolgere attività sportiva all’aperto o scegliere il momento migliore per ventilare la casa.

Wiseair rende possibile la riduzione dell’esposizione giornaliera ai principali inquinanti atmosferici, perché quale aria respirare lo dice il vaso e lo decide la persona, a beneficio di ciascuno di noi, delle comunità, del pianeta.