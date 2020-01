SisalPay-Banca 5: on air lo spot di lancio della nuova Carta Sisalpay

On air lo spot di lancio della Carta SisalPay, protagonista di una campagna omnicanale che valorizza il posizionamento distintivo del prodotto: la sicurezza.

Esordio in TV per la neonata società SisalPay - Banca 5, con la campagna di lancio consumer della nuova carta SisalPay: è on air lo spot televisivo firmato Gitto Battaglia 22 che valorizza il posizionamento distintivo del prodotto, ponendolo come lo strumento ideale con cui effettuare tutti i pagamenti in sicurezza e tranquillità.

L’atto del pagamento attraverso una carta, nei canali fisici e soprattutto online, è ancora percepito come un momento di grande attenzione da parte del consumatore. Da questo insight nasce il concept creativo “A occhi chiusi”, che fa leva sul benefit chiave della nuova carta SisalPay, nata da un brand che da oltre 10 anni semplifica la vita degli italiani, migliorando e rendendo più sicuri i pagamenti di tutti i giorni.

Al centro dello spot, piccoli momenti di quotidianità in cui diversi protagonisti si lasciano andare ad un istante di felicità, distensione e senso di sicurezza. Un racconto capace di trattare il prodotto e un tema cruciale nei pagamenti, come la sicurezza, in modo caldo ed emotivo posizionando la Carta SisalPay come il fidato alleato con cui effettuare ogni tipo di acquisto in modo sicuro e comodo.

La carta SisalPay, già disponibile in circa 25.000 punti vendita in tutta Italia, è il nuovo strumento per i pagamenti on line e off line, facile da utilizzare, conveniente e sicura. La Carta è una prepagata Mastercard® contactless, dotata di Iban ed emessa da Wirecard sotto licenza di Mastercard® International Inc. La Carta SisalPay è pensata per tutte le generazioni e per tutte le esigenze: per chi non ha un conto corrente, per chi vuole comprare online, per chi vuole monitorare le proprie spese, mettere da parte i soldi per un progetto, viaggiare in sicurezza con un plafond definito o inviare e ricevere denaro.

La Carta fa parte dell’ampia offerta della prima realtà italiana di “proximity banking” SisalPay – Banca 5, NewCo costituita nel dicembre 2019, che garantisce servizi finanziari di prossimità - come prelievi e bonifici - e di pagamento, sia attraverso una rete capillare di oltre 50mila esercizi, presenti anche nei comuni e nelle frazioni più piccole del nostro Paese quindi ad elevato valore sociale, sia attraverso prodotti e servizi digitali particolarmente innovativi.

Link allo spot