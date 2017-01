SisalPay lancia oggi pagoPA, per pagare in modo facile multe, ticket, bolli...

Maurizio Santacroce, Direttore SisalPay.

SisalPay, al via pagoPA, nato grazie all’accordo con l’Agenzia per l’Italia Digitale

SisalPay lancia pagoPA, il più diffuso e capillare canale di pagamento fisico verso la PA, con oltre 40mila punti presenti in bar, tabacchi, edicole in tutta Italia. Grazie all’accordo siglato con l’Agenzia per l’Italia Digitale nell’ambito del progetto “pagoPA” nasce il più diffuso e capillare canale di pagamento fisico verso la PA, capace di concretizzare un ulteriore passo avanti nel percorso di semplificazione del rapporto tra cittadini e amministrazione. Con pagoPA sarà possibile effettuare pagamenti elettronici verso Regioni, Comuni e pubbliche amministrazioni aderenti al sistema tramite il circuito SisalPay.

SisalPay, con pagoPA una rete capillare per pagare la pubblica amministrazione

Il canale del brand per i Servizi di Pagamento del Gruppo guidato dall’AD Emilio Petrone rappresenta la rete distributiva più estesa e capillare a disposizione del cittadino in cui poter pagare, in modo agevole e sicuro, tributi, multe, ticket sanitari, bolli auto, rette scolastiche o qualsiasi altro versamento per servizi attivi verso le PA aderenti. L'iniziativa nasce nell'ambito del progetto “pagoPA”, hub nazionale e iniziativa strategica nel percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione che consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti in modalità elettronica verso la PA garantendo sicurezza, semplicità e flessibilità. Ad oggi, il progetto conta 10.581 amministrazioni attive.

SisalPay, con pagoPA al servizio dell'Agenda Digitale Italiana

Sisal Group si pone dunque al fianco della Pubblica Amministrazione, come partner di innovazione tecnologica, per partecipare al cambiamento e sostenere l’evoluzione digitale del Paese, mettendo a disposizione della collettività l’esperienza nell’utilizzo e nella fruizione semplificata dei servizi di pagamento. Con l’attivazione di questo servizio Sisal partecipa allo sviluppo della più grande infrastruttura dei pagamenti mai realizzata in Italia e primo tassello per la piena implementazione dell’Agenda Digitale Italiana. L’accordo siglato con AGID testimonia nei fatti l’impegno di SisalPay verso la PA e la capacità del Gruppo di innovare costantemente e rispondere concretamente ai bisogni mutevoli di consumatori e cittadini. In particolare, il Gruppo Sisal, attraverso il brand per i Servizi di Pagamento SisalPay, la sua rete fisica e le sue digital properties, si pone come punto di contatto privilegiato fra imprese, PA e cittadini fruitori di servizi.

SisalPay, pagoPA si rivolge a oltre 12 milioni di clienti

Oltre 12 milioni di clienti, più di 40.000 punti vendita, circa 200 milioni di transazioni gestite all’anno, oltre 500 servizi di pagamento e accordi con oltre 100 Partner: sono i numeri di un modello di successo capace di portare il volume d’affari del solo marchio SisalPay dagli iniziali 100 milioni di euro di pochi anni fa agli oltre 8 miliardi di euro del 2015 (54% dell’intero fatturato del Gruppo Sisal). Ciò è stato possibile anche grazie a forti investimenti (oltre 100 milioni di euro) per sviluppare la propria rete di servizi e consentire i pagamenti cashless. L’attivazione e la concretizzazione del percorso di integrazione con il nodo digitale dei pagamenti, che consentirà di migliorare e semplificare maggiormente il dialogo tra Nodo pagoPA, cittadini e Pubblica Amministrazione è solo l’ultimo tassello di un mosaico di attività che posiziona il brand per i Servizi di Pagamento del Gruppo Sisal quale best practice al servizio del Paese.