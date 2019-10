SisalPay primeggia al Salone del Franchising 2019 con EasyCassa

Antonio Iannitti, Strategy Manager di Sisal e Responsabile di EasyCassa, ha presentato il prodotto nato da una strategia di Open Innovation con uno speech al Salone del Franchising dal titolo “L’evoluzione normativa: da ostacolo a opportunità per la Customer Experience”.

EasyCassa semplifica la vita dei retailer grazie a un modello all-in-one in abbonamento capace di anticipare le esigenze e i mega trend di settore.

SisalPay è protagonista al Salone del Franchising 2019 con EasyCassa, la nuova soluzione di cassa all-in-one per il negozio 4.0 che si configura come la più conveniente sul mercato, perché in abbonamento e con tutti i servizi inclusi. Pensata principalmente per lo small retail, per gestire in modo semplice e smart le attività instore e accettare in velocità tutti i pagamenti, EasyCassa è la soluzione capace di anticipare tutti i mega trend di settore integrando in modo veloce e comodo nuove funzionalità relative alla fatturazione elettronica (sia attiva che passiva), trasmissione telematica dei corrispettivi e lotteria degli scontrini, e garantendo un’integrazione fluida con i new payments cashless: dalle carte di ogni tipo fino ai pagamenti digitali tramite app e dispositivi mobile.

Salone del Franchising 2019, Milano: SisalPay presenta EasyCassa; l'intervista di Affaritaliani.it ad Antonio Iannitti, Strategy Manager di Sisal e Responsabile del prodotto EasyCassa



Iannitti (Sisal): "EasyCassa è pronta per l'evoluzione normativa"

Antonio Iannitti, Strategy Manager di Sisal e Responsabile del prodotto EasyCassa, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it : “Il 2019 è un anno di grandi cambiamenti normativi per il mondo retail e per il mondo fiscale: a gennaio c’è stata l’introduzione della fatturazione elettronica per il privato e per il B2B; durante l’anno è stata introdotta anche la trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti con un volume d’affari superiore a 400mila euro e, dall’anno prossimo, per tutti gli altri; infine, ci aspettiamo la lotteria dello scontrino, valida dall’1 gennaio 2020. Tutti questi cambiamenti normativi proiettano il punto vendita e il negozio verso il futuro, verso una digitalizzazione del mondo retail, verso un retail 4.0". Iannitti ha poi continuato: "EasyCassa è già pronta per l’evoluzione normativa ed è proiettata verso il negozio del futuro; è una soluzione innovativa che comprende il terminale di cassa, un software locale e un software cloud. All’interno sono inclusi la fatturazione elettronica, tutti i pagamenti digitali come Bill di SisalPay, l’accettazione di carte e bancomat e, soprattutto, l’assistenza a tutte le componenti per semplificare l’esperienza all’interno del punto vendita. La novità di EasyCassa è anche nel prezzo: a differenza del mercato, è un abbonamento mensile che segue i mega trend mondiali della subscription”.

Una soluzione di ultima generazione che, combinando semplicità e design attraverso dispositivi hardware e software d’alta gamma, fornisce in modo intuitivo un’ampia serie di servizi e strumenti per rendere la vita dei negozianti più semplice e sicura. EasyCassa risponde perfettamente alle esigenze dei retailer italiani che, secondo i dati del Politecnico, hanno dimostrato sempre maggiore interesse nello sviluppo di innovazioni digitali a supporto della customer experience nel punto vendita fisico. Gli investimenti nel 2018, infatti, sono stati maggiormente focalizzati su sistemi per l’accettazione di pagamenti innovativi (33% dei retailer), soluzioni a supporto della fatturazione elettronica e dematerializzazione (27%), soluzioni di CRM e sistemi di cassa evoluti e mobile POS con il (24%)*.

Salone del Franchising 2019, Milano: SisalPay presenta EasyCassa; Open Innovation, incentivazione, tracciabilità e contrasto evasione

EasyCassa nasce dall’esperienza maturata nel settore dei pagamenti da SisalPay, Istituto autorizzato da Banca d’Italia e attore leader nel mercato con oltre 500 servizi e 15 milioni di clienti, ed è un prodotto frutto della strategia di Open Innovation, che si articola in connessioni, confronto e collaborazione con soggetti esterni all’azienda (startup, università, centri di ricerca e partner industriali) al fine di accedere alle loro competenze e asset per portarle all’interno dell’organizzazione, con l’obiettivo di accelerare il business, aumentare la competitività e cogliere nuove opportunità. In quest’ottica, il DNA tecnologico di EasyCassa è stato sviluppato grazie all’acquisizione di un ramo d’azienda di una software house torinese. Contestualmente è stato creato all’interno di Sisal un team di giovani con competenze eterogenee, che ha costituito di fatto una seconda start up all’interno dell’azienda. SisalPay è stata così in grado, nell’arco di pochi mesi, di entrare nel mercato dei registratori di cassa e delle soluzioni all-in-one per il microretail e i negozi di prossimità, installando, solo in una fase beta nel 2019, oltre 5500 casse su tutto il territorio nazionale.

Salone del Franchising 2019, Milano: SisalPay presenta EasyCassa; YoYogurt gestisce le transazioni attraverso EasyCassa

EasyCassa è al Salone del Franchising 2019 insieme a YoYogurt, azienda italiana e uno dei maggiori player nel mercato italiano dello Yogurt Gelato, nato con l’idea di creare una rete di Yogurterie in Franchising alla portata di tutti, garantendo un prodotto di alta qualità. Il registratore di cassa EasyCassa è riuscito ad andare incontro all’esigenza di YoYogurt di gestire tutte le transazioni attraverso un unico terminale, ed è oggi presente in diversi punti vendita del marchio.

Salone del Franchising 2019, Milano: SisalPay presenta EasyCassa; sistema di cassa all-in-one, fatturazione elettronica, trasmissione telematica dei corrispettivi e lotteria dello scontrino

EasyCassa si presenta sul mercato come un innovativo sistema di cassa all-in-one, con un pricing flat mensile e un design innovativo, che garantisce una maggiore velocità di utilizzo. La soluzione di cassa di SisalPay mette a disposizione dell’esercente diverse funzionalità per gestire in modo semplice le attività in store; in particolare:

-Il Terminale di Cassa, con una performance, un design di massima compatibilità con il software EasyCassa;

-Stampante fiscale telematica e lettore di barcode;

-Software EasyCassa, per svolgere tutte le attività legate alla vendita;

-Un Cloud EasyCassa, per controllare il punto vendita da qualsiasi device, in qualsiasi momento;

-Servizio di fatturazione elettronica attiva e passiva incluso;

-Strumenti di analisi e gestione;

-Sistema di Digital Payments, integrato con il software di cassa per consentire un’esperienza più fluida di pagamento;

-Assistenza Premium dedicata con team di esperti per risoluzione rapida;

-Garanzia estesa;

-Installazione, formazione e verifiche periodiche incluse.