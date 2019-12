SKS365: nuove nomine per ruoli di CEO e di Presidente

Sks365: rinnovati i ruoli strategici fondamentali per la prossima fase di crescita ed evoluzione dell’azienda con Alexander Martin che assume l’incarico di Amministratore Delegato e Andrew McIver quello di Presidente non esecutivo del board di Sks365

SKS365 - operatore internazionale di giochi e scommesse sportive, con un fatturato di 1 miliardo e 200 milioni di euro, leader di mercato in Italia grazie al brand Planetwin365 che conta circa 1000 punti vendita - continua il percorso di rafforzamento delle attività regolatorie e di mercato annunciando due nuove nomine: Alexander Martin assumerà l’incarico di Amministratore Delegato, mentre Andrew McIver di Presidente non esecutivo del Consiglio di amministrazione di SKS365. Entrambi i ruoli sono fondamentali per la prossima fase di crescita ed evoluzione di SKS365.

Alexander Martin in precedenza è stato Chief New Media Officer e membro del board di Gauselmann AG dal 2014 al 2018. Porta con sé una grande esperienza maturata in realtà internazionali, sia nella leadership strategica che nelle scommesse sportive, nel gioco online e nella digital transformation.

Il Consiglio di amministrazione di SKS365 gli dà il benvenuto: "Siamo lieti dell’ingresso di Alexander Martin nella nostra azienda La sua esperienza nel retail e nell’online, l’approccio strategico e la leadership che lo caratterizzano, lo rendono ideale per accelerare ulteriormente la crescita di SKS365".

Martin ha commentato così il nuovo incarico: "Sono molto onorato e orgoglioso di avere l’opportunità di guidare un marchio leader di mercato. Lavorerò, insieme a un team di professionisti, per migliorare il nostro posizionamento focalizzandoci sul prodotto e la customer experience. Sono lieto di mettere a disposizione tutta l'esperienza che ho maturato sul campo in un momento cruciale per l'espansione dell'azienda”.

Andrew McIver ha una vasta esperienza nella regolamentazione delle scommesse sportive e del gioco online. Con una formazione da Dottore commercialista, ha ricoperto la posizione di CEO a Jackpotjoy PLC dal 2016 al 2018 e in precedenza è stato CEO di Sportingbet PLC dal 2006 al 2013.

Il Consiglio di amministrazione di SKS365 ha così commentato: "Diamo il benvenuto ad Andrew McIver, un professionista che porta con sé una solida esperienza in ruoli apicali nel settore del gaming. Le sue competenze rappresentano ciò che serve per supportare il management e proseguire il percorso di crescita di SKS365".

A proposito del suo nuovo incarico, Mclver ha dichiarato: "Ho costruito la mia carriera nel settore del gaming e sono entusiasta dell'opportunità di lavorare con Alexander e il suo management team e svolgere un ruolo rilevante nello sviluppo dell’azienda”.

L’annuncio di questi nuovi incarichi strategici, che coinvolgono due importanti figure del settore, confermano il continuo supporto e gli investimenti da parte degli azionisti per realizzare gli obiettivi di crescita dei marchi SKS365 e Planetwin365.