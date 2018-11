Smart Aging: quattro le startup selezionate da Europ Assistance e Generali

D-Heart, Epicura, Noon Care e VillageCare: sono queste le startup selezionate tra le oltre cento adesioni che hanno risposto alla #CallForGrowth “Smart Aging: Care for Baby Boomers”, lanciata nel settembre scorso e frutto della collaborazione tra Europ Assistance, Assicurazioni Generali e growITup.

Il percorso di selezione è arrivato ieri alla conclusione con la scelta delle realtà che hanno saputo interpretare al meglio le richieste delle aziende promotrici. Stefano Biason, Head of Group Business Development Assicurazioni Generali, si è fermato con Affaritaliani.itper illustrare l’impegno di Generali nel far fronte alle esigenze dei cosiddetti Baby Boomers: “Noi di Assicurazioni Generali, assieme a Europ Assistance, stiamo mettendo in atto strategie complementari per approcciare a 360° il mega trend dell’aging population. Stiamo facendo fronte ai bisogni crescenti di questo segmento di popolazione attraverso iniziative interne e iniziative di open innovation, come in questo caso. L’idea è innovare radicalmente il business sviluppando servizi e muovendoci verso il mondo delle soluzioni integrate, che includano sia il prodotto assicurativo sia servizi di caregivingad ampio spettro”.

Tra le oltre cento adesioni alla #CallForGrowth si è registrata una prevalenza di startup appartenenti all’ambito Medical (34%), seguite dalle realtà che forniscono servizi per il Caregiving (27%), il Leisure (24%) e l’Homecare (12%).

D-Heart, Epicura, Noon Care e VillageCare sono le startup selezionate con le quali nei prossimi mesi Europ Assistance svilupperà una collaborazione finalizzata a realizzare servizi innovativi in un mercato, quello dei “Baby Boomers”, ovvero gli over 60, sempre più vivace e competitivo. Le quattro startup sono state selezionate tra le 9 che hanno preso parte al Selection Workshop, durante il quale manager responsabili dell’area innovazione e prodotto delle aziende coinvolte, hanno vagliato le soluzioni con il più alto potenziale con cui iniziare una partnership.

Gianluca Zanini, Chief Sales, Marketing and Communication Officer Europ Assistance, ha raccontato ad Affaritaliani.itdi che cosa si occupano le startup selezionate e perché sono state scelte: “Èstata una scelta non facile perché la qualità era molto alta. D-Heart è per noi una realtà importante perché le malattie cardiache sono purtroppo molto diffuse tra gli over 60; le soluzioni pensate da D-Heart ci permettono di prenderci cura del cuore dei nostri clienti. VillageCare è una realtà che conosce molto bene il mondo dei servizi assistenziali; per questo ci può dare spunti di riflessione utili a fornire il massimo della qualità di vita ai nostri clienti. Le altre due società selezionate, Epicura e Noon Care, sono di carattere più tecnologico; ci aiuteranno a comprendere il modo migliore e più semplice di utilizzare tecnologie digitali per un segmento, quello dei Baby Boomers, che in parte si deve ancora digitalizzare. Siamo orgogliosi del lavoro fatto finora e siamo convinti che continueremo a lavorare bene tutti insieme”.

Niccolò Briante, CEO e co-fondatore di D-Heart, ha detto ad Affaritaliani.it: “Il nostro è il primo elettrocardiografo di livello ospedaliero per smartphone. Può essere utilizzato da qualsiasi persona, anche un paziente. Siamo stati selezionati per la semplicità del nostro device che è alla portata di chiunque”. D-Heart permette d'effettuare un elettrocardiogramma professionale in completa autonomia, ricevendo il primo referto entro 15 minuti dall'invio. Il servizio di analisi dei referti è attivo tutto il giorno, sette giorni su sette, ed in alternativa il tracciato può essere inviato al proprio medico sanitario. La missione di D-Heart è la prevenzione e tutela dei pazienti dalle malattie cardiovascolari.

Alessandro Ambrosio, Co-Founder di Epicura, ha detto ad Affaritaliani.it: “Per un partner assicurativo siamo una realtà interessante perché offriamo la possibilità di portare servizi di alta qualità alla persona in modo semplice e veloce”. Epicura offre ai propri utenti soluzioni personalizzate come interventi infermieristici, fisioterapici, osteopatici e servizi di assistenza per anziani, malati o disabili. I servizi sono erogabili presso il proprio domicilio, ospedali, cliniche private e case di riposo.

Andrea Alessandri di Noon Care ha detto ad Affaritaliani.it: “Siamo stati scelti perché possiamo dare il nostro contributo ai servizi che già Europ Assistance e Generali offrono in un’ottica di vicinanza alle esigenze delle famiglie”. Noon Care aiuta il caregiver nella gestione quotidiana della persona assistita anche da remoto, grazie ad una piattaforma integrata di servizi.

Jennifer Della Lucia di VillageCare ha detto ad Affaritaliani.it: “Siamo stati selezionatiper il nostro passato professionale e per il fatto di essere caregiver”. VillageCare è il primo portale nazionale di orientamento e sostegno ai figli, che si prendono cura dei propri genitori anziani.

Enrico Noseda, partner di growITup, ha raccontato ad Affaritaliani.it il ruolo di growITup all’interno del progetto: “growITup è il programma di innovazione digitale di Cariplo Factory, ha l’obbiettivo di aiutare le grandi aziende italiane ad innovare. Fra le varie metodologie utilizzate c’è quella dell’open innovation, e cioè la contaminazione con le start up. Oggi siamo a metà di un percorso partito quando ci siamo incontrati con Europ Assistance e Generali per capire quali fossero i loro obiettivi di innovazione. Oggi abbiamo scelto le quattro startup che da qui in avanti avvieranno un percorso di collaborazione con il gruppo supportato da growITup”.