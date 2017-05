Smart Factories contribuiranno all'economia globale per 500 miliardi

Capgemini, leader mondiale nei servizi di consulenza, tecnologia e outsourcing, ha annunciato oggi i risultati dello Smart Factories report. Secondo la ricerca, condotta dal Digital Transformation Institute di Capgemini, le aziende del settore manifatturiero prevedono che gli investimenti in fabbriche intelligenti porteranno ad un aumento del 27% dell’efficienza produttiva nell’arco dei prossimi cinque anni, pari a un contributo totale di 500 miliardi1 di dollari in termini di valore aggiunto annuo2 all'economia globale.



Spesso definita elemento fondante della "Digital Industrial Revolution", la fabbrica intelligente impiega tecnologie digitali tra cui Internet of Things, Big Data Analytics, Intelligenza Artificiale e Robotica Avanzata al fine di potenziare produttività, qualità e flessibilità. Le caratteristiche delle fabbriche intelligenti includono robot collaborativi e lavoratori che utilizzano elementi di realtà aumentata3 e macchine in grado di segnalare la necessità di un intervento di manutenzione. Entro la fine del 2022, i produttori prevedono che il 21% dei loro stabilimenti saranno trasformati in fabbriche intelligenti. Settori come l'aerospaziale e la difesa, la manifattura industriale e l’automotive - dove i lavoratori già interagiscono con le macchine intelligenti - guideranno questa transizione.



La digitalizzazione delle fabbriche è una necessità Grazie ai miglioramenti in produttività, efficienza e flessibilità, le fabbriche intelligenti beneficeranno di riduzioni significative dei costi operativi. Ad esempio, il rapporto stima che il produttore automobilistico medio potrebbe registrare un aumento del margine operativo fino al 36%4 grazie all’efficientamento della logistica e dei costi dei materiali, a una maggiore funzionalità delle attrezzature e una migliore qualità nella produzione. Di conseguenza, la maggior parte delle realtà industriali ha già intrapreso la digitalizzazione dei propri stabilimenti per rimanere competitiva; solo il 16% degli intervistati afferma di non aver intrapreso iniziative in tal senso, o di non avere piani imminenti per attuarle.



I primi ad averle adottate - incluse le fabbriche negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale - stanno trainando il gruppo; la metà degli intervistati di Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito ha già implementato fabbriche intelligenti, contro il 28% degli intervistati in India e il 25% in Cina. Esiste anche un divario tra settori: il 67% della produzione industriale e il 62% delle organizzazioni aerospaziali e di difesa hanno intrapreso il percorso verso le smart factories. Tuttavia, poco più di un terzo (37%) delle aziende farmaceutiche e delle imprese operanti nel mondo life science sfrutta la tecnologia digitale, aprendo così il loro business al cambiamento dirompente della industry.



A fronte di guadagni economici piuttosto modesti, le fabbriche intelligenti potrebbero contribuire per 1.500 miliardi di dollari all'economia globale Sempre più capitale viene investito in fabbriche intelligenti; più della metà (56%) degli intervistati ha investito più di 100 milioni di dollari in smart factories negli ultimi cinque anni e il 20% ha dichiarato di aver investito più di 500 milioni di dollari. Tuttavia, secondo l'analisi del Digital Transformation Institute di Capgemini, solo un piccolo numero di aziende (6%) sono in una fase avanzata di digitalizzazione della produzione. Inoltre, solo il 14% degli intervistati ha dichiarato di essere soddisfatto del grado di successo raggiunto.



Mentre gli sforzi dei produttori delle fabbriche intelligenti aumentano e i rendimenti migliorano, il rapporto stima che verranno stanziati ulteriori investimenti in digitalizzazione. Il culmine della previsione del Digital Transformation Institute prevede che la metà delle fabbriche potrebbe trasformarsi in smart factory entro la fine del 2022, con un aumento della produttività fino a 1.500 miliardi di dollari sul totale dell'economia globale.



«Questo studio evidenza che in questo momento ci troviamo nel mezzo della rivoluzione industriale digitale e che l’impatto sull’efficienza complessiva sarà rilevante», ha dichiarato Antonio Ziliani, Vice President, Head of Digital Manufacturing di Capgemini Italia. «I prossimi anni saranno fondamentali perché i produttori aumenteranno le proprie capability digitali e miglioreranno considerevolmente le loro performance in questo ambito con importanti benefici economici».

Le fabbriche intelligenti cambieranno la domanda di competenze a livello globale Il passaggio alle fabbriche intelligenti trasformerà il mercato del lavoro globale e, mentre i cambiamenti precedenti nell’automazione hanno ridotto i posti di lavoro scarsamente qualificati, le organizzazioni hanno riconosciuto l’importanza delle competenze e stanno ora agendo di conseguenza.



Gli intervistati vedono l'automazione come un mezzo per eliminare le inefficienze e i costi generali piuttosto che i posti di lavoro, perciò più della metà (54%) degli intervistati sta fornendo ai propri dipendenti la formazione sulle competenze digitali, mentre il 44% sta investendo nell'acquisizione di talenti digitali per colmare il gap delle competenze. Per i lavoratori altamente qualificati in settori quali automazione, analytics e cyber security, le opportunità di occupazione sono ancora maggiori.



Grégoire Ferré, Chief Digital Officer di Faurecia e cliente di Capgemini, ha dichiarato: «In Faurecia, stiamo assistendo al grande successo dei nostri dipendenti che lavorano con il supporto delle tecnologie intelligenti. Ad esempio, utilizziamo robot intelligenti nelle attività caratterizzate da criticità legate all’ergonomia, creando in ultima analisi un ambiente più sicuro per i lavoratori e garantendo loro il tempo necessario per concentrarsi su mansioni più importanti».



In merito ai progetti di Faurecia legati alle smart factories ha aggiunto: «Lanciare le fabbriche intelligenti Greenfield e digitalizzare gli oltre 300 impianti di Faurecia è un elemento fondamentale del nostro programma di trasformazione digitale. Stiamo inoltre assistendo a trasformazioni di successo come il "rinnovo" dei vecchi processi per ottenere maggiore efficienza, come ad esempio eliminare l’utilizzo della carta nel nostro negozio, o utilizzare la tecnologia come parte del nostro piano di manutenzione preventivo per far risparmiare tempo ai nostri dipendenti». -