Smartphone, gli italiani discutono di più e dormono meno. La ricerca

Smartphone, gli italiani discutono di più (social e app) e dormono meno. Global Mobile Consumer Survey 2016 i trend



Gli italiani leggono le notizie sul web, sulle app invece giocano e controllano i social. A causa dello smartphone litigano di piu' e stanno al cellulare anche di notte. Lo dice la Global Mobile Consumers Survey di Deloitte, la ricerca presentata oggi a Milano che coinvolge 31 paesi al mondo e delinea le tendenze relative alle abitudini e ai comportamenti degli utenti connessi tramite smartphone e tablet.



Global Mobile Consumer Survey 2016, lo smartphone della discordia



Secondo l'indagine gli italiani si affidano ai tradizionali siti per leggere le notizie (67%) o prenotare i viaggi (61%), scelgono invece le app per giocare (80%), controllare i social (72%) o cercare l'anima gemella (63%). Tra le curiosita', emerge che l'Italia e' il paese europeo in cui si discute piu' spesso per il cellulare: litiga il 27% delle coppie mentre il 27% dei figli rimprovera ai genitori di essere sempre incollati al telefono. L'Olanda risulta invece il paese in cui ci si arrabbia di meno in Europa, con i diverbi tra i partner che si limitano al 13%. Il cellulare scompiglia anche il sonno degli italiani: il 37% lo controlla nel bel mezzo della notte per vedere l'ora, leggere i messaggi di WhatsApp (15%) e controllare le email (9%). Il 57% delle persone in carriera controlla immediatamente il telefono al mattino, appena svegli, il 59% supera le 200 volte durante il giorno, l'80% si addormenta con il cellulare in mano. L'Italia, inoltre, e' il paese del mondo in cui si regalano piu' cellulari ai propri cari. Al primo posto del mercato degli smartphone in Italia resta comunque Samsung con il 43% dei clienti seguito da Apple (15%) e Nokia (12%). La ricerca Deloitte mette in luce che il 52% degli italiani preferisce, in controtendenza rispetto agli altri paesi, utilizzare le reti mobili rispetto al Wi-Fi (48%). Infine, nel gradimento degli operatori di telefonia, al primo posto c'e' Vodafone (32%), seguono Wind (30%), Tim (26%) e 3 (24%). "Lo smartphone e' uno strumento di cui ormai si fa un utilizzo costante ed esteso, in ambito lavorativo e ricreativo, si e' definitivamente trasformato da semplice strumento per telefonare ad accessorio multi-funzione con un conseguente impatto sulle aziende", spiega Alberto Donato, Partner Deloitte e TMT Industry Leader.



Global Mobile Consumer Survey 2016: la prospettiva italiana. Con lo smartphone gli italiani discutono di più e dormono di meno



• L’Italia è il Paese europeo in cui si discute più spesso a causa del cellulare. Il 27% delle coppie litiga a causa del telefonino come pure il 27% dei figli rimprovera ai genitori di essere sempre incollati al cellulare.

• Il 37 % della popolazione italiana controlla il cellulare nel bel mezzo della notte per vedere che ore sono (20%), leggere i messaggi di WhatsApp (15%) e controllare le email (9%).

• I tradizionali siti web vincono e convincono rispetto alle app sulle attività più tradizionali: il 67% li sceglie per leggere le notizie e il 61% per prenotare viaggi. Le app vengono preferite per controllare i social (72%) o per cercare l’anima gemella (63%).

• Il 69% degli italiani è appagato dal proprio smartphone e lo consiglia a parenti e ad amici.

• In controtendenza rispetto a tutti gli altri paesi, il 52% degli italiani preferisce utilizzare le reti mobili rispetto al Wi-Fi (48%).

• Gli operatori di telefonia: Vodafone, prima in classifica, raggiunge solo il 32% dei consensi da parte dei suoi clienti, seguono Wind (30%), TIM (26%) e 3 (24%).