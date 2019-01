Snam: 1,3 milioni di visualizzazioni online per il TED di Alverà

Registrato in occasione del TED@BCG svoltosi a Milano nell’ottobre del 2017, il discorso di Marco Alverà è stato pubblicato sulla nota piattaforma web no profit di conferenze in lingua inglese nel febbraio dello scorso anno.



“La differenza tra giocatori di squadra entusiasti e persone demotivate è tutto per un’azienda” ha spiegato Alverà nel suo Talk, soffermandosi poi sulle iniziative di Snam. “Promuoviamo attivamente le diversità e cerchiamo di valorizzare l’imprenditorialità delle nostre persone”. Un’altra priorità è “modificare ciò che non è chiaro o che inibisce la circolazione di idee dentro l’azienda, perché spesso dalla scarsa diffusione delle informazioni e dai processi complicati derivano comportamenti ingiusti o non equi”.



Per rafforzare la fairness in azienda, Snam punta in primo luogo sulla formazione: lo scorso anno, infatti, l’azienda ha lanciato lo Snam Institute, scuola tecnica e manageriale che ha erogato finora 155mila ore di formazione ai dipendenti. Snam ha all’attivo anche una collaborazione con la Luiss per l’istituzione di una nuova cattedra in Energy Economics and Policies. La società investe sul benessere delle persone attraverso lo smart working e un ampio programma di welfare e da circa un anno promuove progetti sostenibili sui territori attraverso la Fondazione Snam.



Un impegno in linea con la visione di Blackrock, il più grande fondo di investimenti al mondo, il cui ceo Larry Fink ha recentemente ribadito come il “purpose” delle aziende, ossia la loro ragion d’essere e il loro obiettivo di lungo termine, debba essere il mezzo attraverso il quale ricercare il profitto. “Allineare le strategie ai valori dell’azienda – dice Alverà – è la condizione necessaria per una crescita sostenibile nel lungo periodo e per creare valore per gli azionisti, i dipendenti e i territori in cui si opera. Oggi l’obiettivo non può più essere soltanto l’ultima riga del bilancio, ma anche il perseguimento di un interesse più generale”.