Snam, ai vertici nella lotta al cambiamento climatico

Snam si conferma tra le aziende riconosciute a livello mondiale da CDP (ex Carbon Disclosure Project) per il loro impegno nella lotta al cambiamento climatico.

Nel 2018 la società guidata da Marco Alverà è stata inserita nella “Climate Change A- List”, ottenendo uno dei punteggi più elevati nel panorama italiano e internazionale. I risultati sono stati comunicati oggi da CDP, il cui obiettivo è guidare le aziende e i governi a ridurre le proprie emissioni di gas serra, salvaguardare le risorse d’acqua e proteggere le foreste. CDP è una delle principali organizzazioni no profit per la valutazione della trasparenza nella diffusione di informazioni da parte delle aziende in tema climate change. La cerimonia di consegna degli Europe Awards 2018 si terrà il 19 febbraio a Bruxelles.

Il riconoscimento testimonia l’attenzione di Snam alla sostenibilità ambientale: oltre a CDP, infatti, la società è presente da anni in numerosi indici sostenibili, tra cui Dow Jones Sustainability World Index, FTSE4Good, Vigeo e Oekom.