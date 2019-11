Snam, al 2023 più investimenti nel biometano

Nel piano strategico di Snam al 2023, presentato oggi al mercato, spicca l’impegno per la transizione energetica con le iniziative ricomprese nel programma SnamTec (Tomorrow’s energy company), con investimenti ad hoc raddoppiati da 200 a 400 milioni di euro.

In questo pacchetto, 250 milioni sono riservati alle infrastrutture di biometano, il settore del gas rinnovabile prodotto da rifiuti organici o scarti agricoli nel quale Snam è già presente con IES Biogas, società acquisita lo scorso anno e tra i leader italiani nella realizzazione di impianti nel Paese e all’estero.

A questa consolidata expertise nella costruzione si andranno ad affiancare d’ora in poi anche competenze nella gestione e nell’esercizio di impianti. Contestualmente al piano, infatti, l’utility guidata dall’amministratore delegato Marco Alverà ha annunciato oggi l’acquisizione, tramite la nuova società controllata Snam 4 Environment, dell’83% di Renerwaste da Ladurner Ambiente e AB Invest, per un esborso di circa 46 milioni. Renerwaste è una delle maggiori società italiane nelle infrastrutture di biogas e biometano, con attività che generano ricavi annui per oltre 20 milioni e impiegano circa 50 persone.

Nell’ambito dell’iniziativa, Snam ha anche siglato un memorandum con Infore Environmental Group, società di servizi ambientali quotata alla Borsa di Shanghai e azionista di controllo di Ladurner Ambiente, per possibili iniziative congiunte per lo sviluppo di infrastrutture di biogas e biometano in Cina.

Snam, inoltre, ha siglato una lettera di intenti vincolante finalizzata a negoziare e definire gli accordi per avviare una partnership strategica nelle infrastrutture per il biometano da agricoltura tramite l’ingresso al 50% in Iniziative Biometano, società che opera in Italia con cinque impianti di biogas, per i quali è previsto un piano di conversione a biometano, e con diversi impianti in fase di autorizzazione o costruzione.