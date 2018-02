Snam, al via cooperazione tra operatori di infrastrutture gas del Mediterraneo

Snam partecipa all'incontro per are il via alla cooperazione tra operatori di infrastrutture gas del Mediterraneo.

Snam partecipa al dialogo tra operatori di infrastrutture del gas naturale del Mediterraneo

Snam ha partecipato, insieme agli operatori di infrastrutture di gas del Mediterraneo, a un incontro per avviare una cooperazione sul tema. Gli operatori di infrastrutture del gas naturale di 12 paesi del bacino del Mediterraneo si sono riuniti per la prima volta per avviare un dialogo sul settore e le sue prospettive di sviluppo nella regione. L’incontro, tenutosi a Milano, ha avviato un processo di cooperazione orientato a un ulteriore sviluppo infrastrutturale in un’area di crescente rilievo strategico ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti nonché del fondamentale ruolo del gas per la decarbonizzazione e la competitività dei sistemi energetici.

Al via la cooperazione per lo sviluppo infrastrutturale nel Mediterraneo

“Gli operatori di infrastrutture gas dell’area mediterranea – hanno dichiarato congiuntamente le società – hanno gettato le basi per l’avvio di una cooperazione per promuovere lo sviluppo del settore delle infrastrutture del gas nella regione”.

Snam e le aziende di trasporto gas che hanno partecipato al meeting

Insieme a Snam, che ha aperto i lavori con un intervento del Presidente Carlo Malacarne, hanno partecipato anche rappresentanti delle aziende di trasporto gas DEFA (Cipro), DESFA (Grecia), EMPL-METRAGAZ (Marocco), Enagas (Spagna), GRTgaz (Francia), INGL (Israele), Jordanian Egyptian Fajr (Giordania), Plinacro (Croazia), Plinovodi (Slovenia), REN (Portogallo), The Energy and Water Agency - Government of Malta (Malta).