Snam: al via "Young Energy", un progetto di alternanza scuola-lavoro

Snam presenta a Brindisi "Young Energy", un progetto di alternanza scuola-lavoro.

Ha fatto tappa a Brindisi la seconda edizione di “Young Energy”, il progetto di alternanza scuola-lavoro di Snam, che coinvolgerà in quest’anno scolastico circa 800 studenti delle classi terza, quarta e quinta in otto istituti superiori di cinque regioni italiane.

Paola Boromei, Executive Vice President Human Resources & Organization di Snam, ha incontrato oggi circa 90 studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Giorgi”.

L’iniziativa “Young Energy”, che proseguirà fino a maggio, riguarda in particolare il Sud Italia, un’area nella quale la società, leader in Europa nelle infrastrutture del gas, sta investendo in modo significativo. La Puglia è la regione più rappresentata, con quattro scuole: oltre a Brindisi, infatti, il progetto tocca anche Bari (IISS Marconi Hack), Galatone (IISS Medi) e Maglie (IISS Mattei). Le altre città interessate sono Napoli, Catania, Cagliari e Catanzaro.

Il programma di “Young Energy” prevede iniziative di formazione e orientamento al lavoro, oltre che di informazione sulle attività di Snam. Gli indirizzi di interesse per l’azienda sono meccanica-meccatronica, elettrotecnica, elettronica e automazione, meccanica-meccatronica ed energia, elettrotecnica e automazione. Al termine del programma, ad alcuni studenti del quarto e quinto anno verrà data l’opportunità di svolgere uno stage in Snam.

“Con questo progetto – spiega Paola Boromei, Executive Vice President Human Resources & Organization di Snam – vogliamo avvicinare i giovani al mondo del lavoro, favorendo la loro conoscenza di una importante realtà aziendale e fornendo strumenti di orientamento e formazione che saranno molto utili per il loro futuro professionale. Parallelamente, questa iniziativa ci consentirà di attirare nuovi talenti, offrendo ad alcuni di loro una concreta opportunità professionale, come già avvenuto nella scorsa edizione con l’assunzione di 13 giovani diplomati”.

In ambito risorse umane Snam, che impiega complessivamente 3.000 persone, ha lanciato recentemente lo Snam Institute, polo di eccellenza per formazione e sviluppo manageriale e tecnico, e ha avviato il social recruiting attraverso LinkedIn, raccogliendo in media circa 60mila candidature l’anno. Altra innovazione recente è stata Fondazione Snam, che promuove progetti a sfondo ambientale, sociale e culturale a favore dei territori. Snam investe circa un miliardo di euro l’anno in Italia e ha 1.700 fornitori qualificati. Il 94% delle persone occupate in azienda ha un contratto a tempo indeterminato.