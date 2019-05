Snam, Alverà dialoga sul futuro con i 100 giovani “Future Makers”

L’amministratore delegato di Snam Marco Alverà è intervenuto alla quarta edizione di “The Future Makers”, l’iniziativa di formazione organizzata a Milano da BCG (Boston Consulting Group) con 100 tra i migliori giovani talenti italiani tra i 23 e i 26 anni.

“Il futuro è di chi lo sa immaginare” diceva il fondatore di Snam Enrico Mattei ed è proprio di futuro, e di azienda, che ha parlato Alverà con i 100 ragazzi (equamente divisi tra donne e uomini) provenienti da tutta Italia. Nel suo intervento davanti ai “Future Makers”, Alverà ha parlato di quanto sia sempre più importante per un’azienda, oggi e in prospettiva futura, darsi un “purpose”, avere uno scopo, per generare valore tangibile per tutti i propri stakeholder e in generale per l’intera società.

A tal proposito l’ad ha sottolineato il percorso di evoluzione di Snam nella transizione energetica con il progetto Snamtec, un programma di investimenti in business sostenibili e innovazione da 850 milioni di euro al 2022, e le iniziative di Fondazione Snam per lo sviluppo sociale dei territori.

Alverà, infine, ha dialogato con i giovani su come sta cambiando il mondo del lavoro e delle sfide e opportunità per le nuove generazioni.