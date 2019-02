Snam: bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio 2018

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, riunitosi ieri sotto la presidenza di Carlo Malacarne, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio per il 2018 e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2018 (DNF).

Il Consiglio ha anche deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,2263 euro per azione, di cui 0,0905 euro per azione già distribuiti a titolo di acconto nel mese di gennaio 2019.

Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam, ha commentato così i risultati: “Il 2018 è stato un anno di grande evoluzione per Snam. Abbiamo superato tutti i nostri obiettivi industriali e finanziari e l’avvio del progetto Snamtec valorizza il riposizionamento della società come protagonista della transizione energetica. Le nuove iniziative nel gas rinnovabile, nell’efficienza energetica e nella mobilità sostenibile, oltre all’innovazione tecnologica e sociale, sono diventate la cifra distintiva della Snam dei prossimi anni. Grazie al positivo andamento della gestione, all’efficienza operativa, alla riduzione del costo del debito e al buyback abbiamo aumentato negli ultimi due anni l’utile per azione del 26% e il dividendo dell’8%, posizionandoci nella fascia più alta del settore. I progressi fatti nel 2018 ci hanno consentito di presentare un importante piano di crescita e sviluppo per i prossimi quattro anni. Aumenteremo gli investimenti in Italia e punteremo a far crescere l’utile e il dividendo per azione del 5% all’anno. A fine piano, l’utile derivante dagli investimenti per la transizione energetica, dai nuovi servizi e dalle attività internazionali supererà il 25% del totale”.

Fatti di rilievo

Attività internazionali: acquisita in data 20 dicembre 2018, tramite una società di scopo posseduta da Snam (60%), Enagás (20%) e Fluxys (20%), la quota del 66% di DESFA per un controvalore complessivo di 535 milioni di euro .

acquisita in data 20 dicembre 2018, tramite una società di scopo posseduta da Snam (60%), Enagás (20%) e Fluxys (20%), la quota del 66% di DESFA per un controvalore complessivo di 535 milioni di euro . Transizione energetica: come annunciato durante la presentazione del Piano strategico, a novembre 2018, sono stati avviati i nuovi business che posizionano Snam come leader nell’ambito della transizione energetica, anche tramite l’acquisizione di eccellenze tecnologiche in questo settore. In particolare, sono state completate le acquisizioni dell’82% di TEP Energy Solutions (TEP), del 70% di IES Biogas (società attiva nella realizzazione di impianti di Biometano), del 100% di Enersi Sicilia S.r.l. e del ramo d’azienda dedicato alle soluzioni tecnologiche per stazioni di rifornimento di gas naturale per l’autotrazione di M.T.M. Nel corso del 2018, sono state inoltre consegnate le prime 6 stazioni per il rifornimento di gas naturale per autotrazione.

come annunciato durante la presentazione del Piano strategico, a novembre 2018, sono stati avviati i nuovi business che posizionano Snam come leader nell’ambito della transizione energetica, anche tramite l’acquisizione di eccellenze tecnologiche in questo settore. In particolare, sono state completate le acquisizioni dell’82% di TEP Energy Solutions (TEP), del 70% di IES Biogas (società attiva nella realizzazione di impianti di Biometano), del 100% di Enersi Sicilia S.r.l. e del ramo d’azienda dedicato alle soluzioni tecnologiche per stazioni di rifornimento di gas naturale per l’autotrazione di M.T.M. Nel corso del 2018, sono state inoltre consegnate le prime 6 stazioni per il rifornimento di gas naturale per autotrazione. Buyback obbligazionario : conclusa, in data 10 dicembre 2018, l’operazione di riacquisto sul mercato di proprie obbligazioni per un valore nominale complessivo pari a circa 538 milioni di euro, cedola media pari a circa il 2,6% e durata residua pari a circa 3,7 anni.

: conclusa, in data 10 dicembre 2018, l’operazione di riacquisto sul mercato di proprie obbligazioni per un valore nominale complessivo pari a circa 538 milioni di euro, cedola media pari a circa il 2,6% e durata residua pari a circa 3,7 anni. Share buyback: riacquistate nel corso del 2018, nell’ambito del programma di share buyback, complessivamente n. 113.881.762 azioni Snam, pari al 3,28% del capitale sociale, per un costo di 426 milioni di euro

I principali indicatori economici sono in crescita rispetto all’anno precedente

Utile netto adjusted : 1.010 milioni di euro (+70 milioni di euro; +7,4% rispetto al 2017), che beneficia del positivo andamento della gestione e della riduzione del costo del debito.

: 1.010 milioni di euro (+70 milioni di euro; +7,4% rispetto al 2017), che beneficia del positivo andamento della gestione e della riduzione del costo del debito. Utile netto adjusted per azione : € cent 30,6 (+8,8% rispetto al 2017).

: € cent 30,6 (+8,8% rispetto al 2017). Migliorata la guidance sull’utile netto 2019 : +5% rispetto al 2018 (rispetto alla precedente previsione di crescita del +4%).

: +5% rispetto al 2018 (rispetto alla precedente previsione di crescita del +4%). Utile operativo adjusted : 1.405 milioni di euro (+42 milioni di euro; +3,1% rispetto al 2017, grazie anche agli effetti delle azioni di efficienza poste in atto e ai servizi di bilanciamento).

1.405 milioni di euro (+42 milioni di euro; +3,1% rispetto al 2017, grazie anche agli effetti delle azioni di efficienza poste in atto e ai servizi di bilanciamento). Investimenti tecnici: 882 milioni di euro, di cui investimenti in innovazione e transizione energetica (Snamtec) 125 milioni di euro.

882 milioni di euro, di cui investimenti in innovazione e transizione energetica (Snamtec) 125 milioni di euro. Free cash flow: 1.161 milioni di euro.

1.161 milioni di euro. Indebitamento finanziario netto: 11.548 milioni di euro (11.550 milioni di euro al 31 dicembre 2017).

11.548 milioni di euro (11.550 milioni di euro al 31 dicembre 2017). Riduzione del costo del debito: dal 2% del 2017 all’1,5%.

dal 2% del 2017 all’1,5%. Aumento dell’efficienza operativa: 36 milioni di euro di efficienze sui costi rispetto al 2016.

36 milioni di euro di efficienze sui costi rispetto al 2016. Ritorni agli azionisti: oltre 1,1 miliardi di euro tra dividendi distribuiti e buyback.

oltre 1,1 miliardi di euro tra dividendi distribuiti e buyback. Dividendo proposto: 0,2263 euro per azione.

Alle ore 15:00 di oggi, 19 febbraio 2019, si terrà una conference call per illustrare ad analisti finanziari e investitori i risultati consolidati dell’esercizio 2018. La presentazione potrà essere seguita tramite audio webcasting sul sito della Società