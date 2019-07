Snam: da TEP offerte di efficienza energetica ai primi 500 condomini italiani

Snam accelera sull’efficienza energetica e conclude le prime 500 offerte ai condomini italiani

L’azienda, tramite la controllata Tep, ha raggiunto e superato la quota nella prima metà di luglio, con circa 70 proposte già accettate dai proprietari.

I condomini sono al momento il principale focus di intervento dalla controllata dell’utility guidata da Marco Alverà per quanto riguarda la riqualificazione energetica degli edifici. Il pacchetto proposto dall’azienda, battezzato “CasaMia”, comprende, tra le altre attività, la realizzazione di “cappotti termici”, il rifacimento delle facciate, la sostituzione di infissi e la riqualificazione di centrali termiche, e consente di finanziare i lavori tramite il risparmio sui consumi e la cessione del credito d’imposta legato al meccanismo di Ecobonus e Sismabonus.

Efficienza energetica: gli accordi di Snam

Grazie a questo tipo di interventi è possibile risparmiare fino alla metà dei consumi, migliorare il comfort delle unità immobiliari e la sostenibilità degli edifici e aumentarne il valore di mercato fino al 10-15%. Nell’efficienza energetica, Snam ha all’attivo anche accordi con Unicredit e Intesa Sanpaolo, che mettono a disposizione finanziamenti sui progetti di Tep. Un'altra collaborazione in essere è quella con Anaci, l'associazione che riunisce oltre 8.000 amministratori di condominio su tutto il territorio nazionale.

Efficienza energetica: settore strategico per l'Italia

L’efficienza energetica, in particolare applicata ai condomini, è un settore strategico per l’Italia, che si è data l’obiettivo di andare oltre il target europeo di riduzione dei consumi energetici del 32,5% al 2030. In questo senso, il contributo del settore residenziale sarà fondamentale: agli edifici, infatti, è attribuibile in media circa il 40% dei consumi energetici degli Stati membri dell’Unione europea e - secondo ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) - oltre il 50% delle emissioni annue di PM10 e monossido di carbonio nel nostro Paese.

Il progetto Snamtec

Gli investimenti di Snam nell’efficienza energetica rientrano nel progetto Snamtec, varato nell’ambito del piano strategico 2018-2022 e sostenuto da investimenti per 850 milioni di euro in sostenibilità, innovazione tecnologica e nuove linee di business legate alla transizione energetica. Le attività nel settore dell’efficienza, avviate con l’acquisizione di Tep nel 2018, si rivolgono ai settori residenziale, real estate e industriale.