Snam: emesso con successo il primo Climate Action Bond in Europa

Snam ha concluso oggi con successo l’emissione del suo primo Climate Action Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare e, in parte, rifinanziare i cd. Eligible Projects come definiti nel Climate Action Bond Framework di Snam.

L’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, ha commentato: “Il successo di questa emissione, primo Climate Action Bond in Europa, conferma la strategicità del nostro impegno per la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile, rafforzato dal recente lancio del progetto Snamtec per dare vita all’azienda energetica del futuro. I proventi del Climate Action Bond saranno utilizzati per finanziare sia i nostri investimenti green nel biometano e nell’efficienza energetica sia quelli finalizzati al miglioramento dell’impatto ambientale delle attività di Snam, in vista dell’obiettivo di riduzione delle nostre emissioni di metano del 25% entro il 2025”.

Tramite l’emissione del primo Climate Action Bond in Europa, Snam punta a consolidare il proprio ruolo nella transizione energetica in Europa, a promuovere la consapevolezza degli investitori verso le iniziative e gli investimenti ESG (“environmental, social, governance”) dell’azienda e a diversificare la propria base di investitori.

Snam è stata recentemente ammessa nel Corporate Forum for Sustainable Finance, un’iniziativa di imprese europee nata con l’obiettivo di costruire una rete di scambio di idee e proposte utili per lo sviluppo della finanza sostenibile, collegata a progetti che generano un impatto positivo per l’ambiente.

Le obbligazioni rientrano nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam da 10 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2018 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

