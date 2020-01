Snam entra nell’indice di Bloomberg sulla parità di genere

Snam è tra le 325 aziende a livello globale incluse nel GEI 2020 di Bloomberg per la sua attenzione alla valorizzazione della leadership femminile, il suo impegno nella riduzione del gender pay gap e per la sua cultura dell’inclusione

Il GEI traccia le performance finanziarie delle società più impegnate nella promozione della parità di genere nel mondo, attraverso lo sviluppo di apposite politiche e iniziative e la trasparenza nella divulgazione di informazioni. Quest’anno Bloomberg ha ampliato la propria analisi a quasi 6.000 aziende in 84 paesi diversi e in differenti settori.

L’Amministratore Delegato di Snam, Marco Alverà, ha dichiarato: “L’ingresso nel Gender-Equality Index di Bloomberg è un risultato importante, che rende merito all’impegno di Snam, del suo Consiglio di Amministrazione e di colleghe e colleghi nei confronti dell’equilibrio di genere, delle pari opportunità e di tutti i fattori ambientali, sociali e di governance come elementi essenziali per una creazione di valore sostenibile nel tempo.

Snam è stata la prima società quotata italiana a creare un comitato consiliare dedicato ai fattori ESG e tra le prime a introdurre in statuto l’equilibrio di genere negli organi sociali. Siamo fortemente impegnati a incrementare e valorizzare la presenza femminile e ogni forma di diversità in Snam a tutti i livelli, partendo dai processi di selezione. Il nostro impegno va anche oltre l’azienda, con varie iniziative di divulgazione per incoraggiare le giovani studentesse ad avvicinarsi alle discipline STEM”.

Peter T. Grauer, presidente di Bloomberg, ha commentato: “Le 325 aziende incluse nel GEI 2020 hanno mostrato impegno verso la trasparenza e leadership nella reportistica dei dati relativi alla parità di genere. La divulgazione di numeriche e pratiche aziendali è un passo importante nella promozione della parità di genere a livello globale”.