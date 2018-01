Snam, eseguito private placement a 2 anni per 350 milioni di euro

Snam, portato a termine oggi un private placement per 350 milioni di euro

Snam S.p.A. (rating Baa1 per Moody’s, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) esegue un private placement a due anni da 350 milioni di euro. La società, infatti, ha completato oggi un private placement con primari investitori istituzionali per un ammontare di 350 milioni di euro, durata 2 anni e yield variabile pari a Euribor 3 mesi più 0,15%.

Con l’emissione odierna, Snam prosegue nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi. Le obbligazioni emesse rientrano nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Snam da 10 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2017 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.