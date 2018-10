Snam, firmato memorandum d'intesa con la cinese Beijing Gas

Snam, la principale utility del gas europea, ha sottoscritto un memorandum of understanding con Beijing Gas, il maggiore distributore e fornitore di gas naturale della Cina, con una rete di 22 mila chilometri e oltre 6 milioni di clienti nell'area di Pechino. L'accordo e' stato firmato dall'amministratore delegato di Snam, Marco Alvera', e dalla presidente di Beijing Gas, Li Yalan, a margine del Consiglio mondiale dell'International gas union a Venezia. L'intesa prevede di valutare possibili collaborazioni in Cina, in particolare nel biometano e nello stoccaggio di gas naturale. "Questa iniziativa - ha commentato Alvera' - apre la strada a una collaborazione tra Snam e Beijing Gas nello sviluppo di nuove fonti di energia rinnovabile e nelle infrastrutture di stoccaggio. Siamo interessati a sviluppare progetti in Cina, un paese la cui domanda di gas triplichera' da qui al 2040, contribuendo a un mix energetico piu' sostenibile".