Snam, il 40% degli investimenti in Italia sono nel Meridione

Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, all' evento "L'impegno sociale e culturale di Intesa Sanpaolo" ha ricordato che Snam destina al Meridione d'Italia il 40% degli 1,2 miliardi di euro investiti ogni anno nel Paese

Alvera' ha ricordato gli investimenti nel Sud per lo sviluppo delle energie rinnovabili; Per il biometano, l'ad ha menzionato tra l'altro l'apertura di un primo impianto a Caltanissetta, mentre per il solare ha ribadito che le regioni del Mezzogiorno vantano d'inverno ore di sole due-tre volte superiori alle nazioni del Nord Europa.

"Il Sud" , ha concluso l'a.d., "potrebbe poi diventare sempre di piu' il punto d'ingresso per l'Europa dell'energia proveniente dal Nord Africa, un'opportunita' che se colta pienamente, potrebbe costituire un vero e proprio 'volano per il Meridione' "

Infine, Alvera' ha parlato di Fondazione Snam, che fa progetti di sviluppo sociale per i territori nei quali opera l'azienda. Nello specifico conclude : "Abbiamo in corso cinque partnership con altrettante Fondazioni e una di queste e' Fondazione con il Sud, un focus che punta su progetti per l'infanzia, la cultura, l'istruzione e le infrastrutture".