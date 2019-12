Snam lancia SnApp ed EUnergy, nuove App dedicate alla transizione energetica

Snam lancia oggi SnApp ed EUnergy, due nuove App sviluppate con l'obiettivo di avvicinare gli utenti, soprattutto i più giovani, ai temi della transizione energetica, mobilità sostenibile, efficienza energetica, innovazione e gas rinnovabile.

Snam ha sviluppato due nuove App dedicate al settore dell’energia, dalle sfide dell’efficienza energetica e del gas rinnovabile ai dati di scenario europei.

La prima, SnApp, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store, è un gioco facile ed intuitivo, rivolto a tutte le età. Si tratta di un gameplay strutturato in due moduli, ciascuno di 12 livelli, dedicati rispettivamente alla mobilità sostenibile a biometano e all’efficienza energetica. In entrambi i casi, per poter accedere al livello successivo, l’utente deve comporre manualmente un puzzle. Superato ciascun livello, comparirà una pillola informativa sui temi della transizione energetica.

Nel primo modulo, la sfida consiste nel comporre di volta in volta il percorso migliore per permettere la raccolta dei rifiuti e la loro conversione in energia rinnovabile. Nel secondo modulo ci si può confrontare con gli aspetti della riqualificazione energetica attraverso la creazione di un cappotto termico per isolare l’edificio e, quindi, garantire un risparmio di energia in ogni condizione climatica.

L’obiettivo di SnApp, attraverso la meccanica del gioco, è avvicinare gli utenti, soprattutto i più giovani, ai temi della transizione energetica e alle attività portate avanti da Snam in questa direzione. Mobilità sostenibile, efficienza energetica, innovazione e gas rinnovabile sono infatti i pilastri del progetto Snamtec, l’iniziativa di Snam per dare vita all’azienda energetica del futuro.

Snam ha inoltre sviluppato l’App informativa EUnergy, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store: una vetrina digitale per rimanere sempre aggiornati sullo scenario energetico europeo. L’App si rivolge nello specifico a policy maker, ricercatori e studiosi ma anche a tutti coloro che sono interessati ai temi dell’energia e dell’ambiente, e che desiderano scoprire di più sulle fonti energetiche oltre che sulle principali innovazioni del settore.

Attraverso una mappa interattiva è possibile consultare il bilancio energetico europeo con dati Eurostat, dai principali utilizzi e consumi dei singoli Stati agli indicatori su emissioni e inquinamento. L’App offre inoltre una sezione dedicata alle news sui trend della transizione energetica, dall’idrogeno alla mobilità sostenibile.