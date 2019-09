Snam, Marco Alverà incontra Allen Blue

L’amministratore delegato di Snam Marco Alverà ha incontrato in settimana Allen Blue, uno dei tre fondatori di Linkedin, il principale social network professionale del mondo con circa 650 milioni di utenti.

L’incontro è avvenuto nella sede italiana di Linkedin a Milano, guidata dal country manager Marcello Albergoni. Alverà e Blue hanno parlato di social leadership e dell’importanza dei social network per le aziende, che attraverso le nuove piattaforme digitali possono comunicare le proprie strategie e i propri valori a tutti gli stakeholder, oltre che accrescere la propria attrattività nei confronti dei talenti. Tra i temi oggetto di discussione anche l’innovazione e la transizione energetica: Alverà, in particolare, ha raccontato ad Allen Blue il progetto Snamtec, il piano da 850 milioni di investimenti in nuove tecnologie e transizione energetica presentato da Snam con il piano industriale al 2022 lo scorso anno. Nell’incontro si è parlato anche del ruolo che l’idrogeno potrà avere per la decarbonizzazione del sistema energetico globale. Marco Alverà e Snam comunicano abitualmente via Linkedin: l’azienda lo scorso anno è stata protagonista di una case history internazionale da parte del popolare social network per le sue attività di comunicazione ed employer branding.