Snam, avanti con il programma di acquisto di azioni proprie

Snam prosegue il programma di acquisto di azioni proprie (share buy-back), in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea degli Azionisti dell’11 aprile 20171 nei termini già comunicati al mercato. A tal fine, ha stipulato con un intermediario di primario livello un enhanced buyback agreement di durata non superiore a 3 mesi. L’intermediario incaricato effettuerà gli acquisti in piena indipendenza, nel rispetto di parametri e criteri contrattualmente predefiniti oltre che dei vincoli della normativa applicabile e della delibera assembleare.

Eventuali acquisti verranno effettuati sul MTA in ottemperanza all’art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob 11971/1999 e alle altre disposizioni applicabili, in modo da assicurare il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ex art. 132 del T.U.F., nonché secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione di Borsa Italiana S.p.A. A partire da novembre 2016, Snam ha acquistato n. 84.788.366 azioni proprie (pari al 2,42% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 312.740.621,49 euro e, alla data odierna, detiene in portafoglio n. 85.915.616 azioni proprie, pari al 2,45% del capitale sociale. Snam comunicherà al mercato, ai sensi delle disposizioni vigenti, i dettagli di eventuali operazioni di acquisto effettuate.