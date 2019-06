Snam protagonista al convegno su etica e trasparenza alla Sant’Anna di Pisa

L’etica e l’integrità nel settore privato sono stati gli argomenti al centro del convegno su trasparenza e lotta alla corruzione ospitato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nell’Ambito dei Business Integrity Days organizzati insieme a Transparency International Italia.

Il convegno, che è stato caratterizzato dalla partecipazione di diversi ospiti di importanza nazionale e internazionale, è stato l’occasione per riflettere sulle migliori pratiche di governance e prevenzione della corruzione. A questo proposito è intervenuto il General Counsel di Snam Marco Reggiani, la cui testimonianza ha ruotato intorno alla trasparenza e all’integrità come leve concorrenziali per lo sviluppo del business. “In Snam – ha spiegato Reggiani – lavoriamo per semplificare le regole e incoraggiare la partecipazione e l’inclusione, considerandoli strumenti fondamentali di trasparenza sia all’interno dell’azienda che nei rapporti con terzi, a partire dai fornitori sino a tutti gli altri stakeholder”.

L’apertura è stata affidata al Rettore della Scuola Sant’Anna Sabrina Nuti e al presidente di Transparency International Italia Virginio Carnevali e i lavori, che hanno visto la partecipazione -oltre a Snam- tra l’altro dei rappresentanti di OCSE e Ministero degli Affari Esteri, sono stati chiusi dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

L’evento è stato caratterizzato complessivamente da due giornate: in quella inaugurale si sono tenuti ieri i tavoli di lavoro BIFLAB, in cui esperti di varie tematiche si sono incontrati e hanno discusso della situazione attuale e dei possibili miglioramenti che società civile, aziende e istituzioni possono collaborare a creare. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo delle aziende che compongono il Business Integrity Forum (BIF) di Transparency International Italia.

La società guidata dall’amministratore delegato Marco Alverà ha collaborazioni in essere sia con Transparency International sia con la scuola Sant’Anna.

Il BIF è un gruppo di lavoro attivo dal 2015 che riunisce alcune delle più importanti aziende italiane che ripongono particolare attenzione e impegno nelle attività di trasparenza, integrità e anticorruzione. L’obiettivo è contribuire al rafforzamento della cultura della legalità e promuovere buoni comportamenti in grado di influenzare positivamente l’intero comparto nazionale del sistema privato.