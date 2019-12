Snam: riacquistati bond per 597 Mln, collocato private placement da 200 Mln

Snam: riacquistati bond per 597 milioni, collocato private placement da 200 milioni. L’obiettivo è ottimizzare la struttura del debito e migliorare il costo del capitale.

Snam ha concluso oggi l’operazione di “tender offer” su obbligazioni avviata lo scorso 25 novembre, con il riacquisto di titoli per complessivi 597,4 milioni di euro. L’offerta, terminata lo scorso 29 novembre, era rivolta ai portatori di alcuni titoli obbligazionari già emessi dalla società a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN).

L’operazione rappresenta l’ultimo di cinque esercizi di “liability management” che, dal 2015 a oggi, hanno contribuito a ridurre il costo del debito di Snam dal 2,4% del 2016 all’1,1% nei primi nove mesi del 2019.

Inoltre, sempre con l’obiettivo di ottimizzare la propria struttura del debito e di migliorare il costo del capitale, l’azienda guidata dall’amministratore delegato Marco Alverà ha emesso oggi un private placement con un primario investitore istituzionale per un ammontare di 200 milioni di euro, come riapertura dell’emissione obbligazionaria a tasso fisso già in circolazione con scadenza maggio 2024.

L’emissione ha cedola annua dello 0% con un prezzo di re-offer di 98,784 (corrispondente a uno spread di 49 punti base sul tasso mid swap interpolato).

Le obbligazioni emesse rientrano nell’ambito del Programma EMTN di Snam da 11 miliardi di euro deliberato dal cda del 2 ottobre 2019 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.