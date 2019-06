Snam: titolo ai massimi storici, +26% da inizio 2019

In una seduta record per Piazza Affari tra i listini europei (+2,46%), si è distinto in particolare il titolo Snam, che ha chiuso oggi a 4,84 euro per azione (+3,04%), ai massimi storici dal 2001, l’anno della quotazione.

Da inizio anno, l’azienda guidata da Marco Alverà ha segnato un progresso di oltre il 26% in Borsa, facendo meglio dei suoi “peer” italiani ed esteri e superando la crescita media sia dell’indice delle utility sia del Ftse Mib.

La performance positiva di Snam in Borsa prosegue da fine 2018, prima sull’onda dell’annuncio del piano strategico (a novembre scorso) e poi dei risultati trimestrali (il mese scorso).

Il piano di investimenti di Snam ammonta a 5,7 miliardi di euro da qui al 2022 ed è focalizzato su innovazione e transizione energetica (con il progetto dedicato “Snamtec”, da 850 milioni).

L’utility ha chiuso i primi tre mesi dell’anno con un utile netto in crescita dell’11% a 283 milioni, ricavi totali e investimenti in aumento rispettivamente del 3,8% (a 654 milioni) e di oltre il 6% (a 166 milioni) e indebitamento in calo, da 11,5 a 11,3 miliardi.