Snam, utile netto nel primo semestre +18%

Nel primo semestre del 2017, Snam ha realizzato un utile netto di 504 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto all'utile netto pro-forma adjusted del primo semestre 2016. In aumento anche i ricavi totali, saliti del 2% a quota 1,268 miliardi, e l'Ebit, che ha raggiunto i 714 milioni di euro (+3,6%). Lo rende noto la società, in un comunicato diffuso dopo l'approvazione da parte del cda della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2017 e dei risultati consolidati del secondo trimestre 2017. Gli investimenti tecnici sono stati pari a 425 milioni di euro (+13,6% sul 2016), mentre il free cash flow si è attestato a 793 milioni di euro.