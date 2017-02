Snapchat fissa forchetta prezzi per l'Ipo, vale 22,2 miliardi di dollari

Ipo da oltre 20 miliardi di dollari. Snap, la società californiana proprietaria del servizio di messaggistica istantanea SnapChat, ha fissato una valutazione tra 19,5 miliardi e 22,2 miliardi in vista della sua attesa offerta pubblica iniziale. La valutazione, secondo quanto riferito da fonti informate dei fatti, e' basata su un range indicativo di prezzo tra 14 e 16 dollari per azione ed e' sostanzialmente in linea con l'intervallo tra 20 e 25 miliardi che Snap aveva posto come obiettivo l'anno scorso.

La società, fondata da Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown durante la loro permanenza alla Stanford University, e le banche coinvolte nell'operazione di collocamento e' previsto fissino il prezzo finale sulla base delle richieste e dei riscontri degli investitori che saranno incontrati durante un roadshow in programma a partire da lunedi' prossimo da Londra. Anche nel caso in cui il prezzo venisse fissato nella parte bassa del range indicativo, si tratterebbe comunque della maggior quotazione di una societa' tecnologica a Wall Street dall'Ipo di Alibaba Group del 2014 da 25 miliardi di dollari.

La societa' di messaggi istantanei di Venice, che lo scorso autunno ha depositato in via confidenziale la documentazione preliminare per la sua Ipo presso la Securities and Exchange Commission, ha confermato la scelta del New York Stock Exchange quale sede di quotazione e non sul listino tecnologico del Nasdaq. La quotazione rappresentera' anche un test per altre realta' high-tech pronte a sbarcare sui listini azionari come Airbnb o Uber, attualmente valutata oltre 50 miliardi di dollari, nonche' una spinta per la ripresa di un mercato delle Ipo al momento lontano dai picchi del passato e soprattutto ai minimi per il comparto high-tech dal 2009. Banchieri e investitori sono ottimisti su un successo della quotazione di Snapchat e sulla conseguente possibilita' che la sua Ipo convinca altre aziende high-tech a seguire la stessa strada. Snapchat potrebbe cosi' diventare la prima societa' a quotarsi all'intero di un piccolo gruppo di societa' tecnologiche altamente valutate e attesissime dal mercato.

E' il caso per esempio di Uber. Non mancano pero' i dubbi sull'operativita' di aziende spesso alle prime battute della loro vita e con performance operative nella maggior parte dei casi non del tutto esaltanti. Snapchat, nel 2016, ha visto i ricavi salire dai 57,7 milioni del 2015 a 404,5 milioni ma la perdita netta e' peggiorata da 372,9 milioni a 514,6 milioni. Si tratta comunque della tipica situazione di una startup pronta a sbarcare in Borsa: ricavi in forte crescita e destinati secondo analisti e investitori a raggiungere il miliardo gia' quest'anno ma perdite consistenti per la necessita' di effettuare gli investimenti necessari per sostenere una crescita impetuosa frutto anche della crescente popolarita'. Snap, che impiega 1.859 dipendenti, ha chiuso il trimestre al 31 dicembre con 158 milioni di utenti giornalieri attivi, il 48% in piu' rispetto al pari periodo del 2015 ma in rallentamento rispetto al passato.

Non mancano comunque i timori. Gli investitori temono infatti una serie di fattori come il rallentamento della crescita degli utenti, la crescente concorrenza di Facebook, l'eccessivo controllo dei fondatori e le ripercussioni dei passati eccessi nelle valutazioni raggiunte durante i precedenti fundraising. L'Ipo di Snapchat, che sara' peraltro gestita da due colossi dell'investment banking del calibro di Morgan Stanley e Goldman Sachs, segue infatti di pochi mesi l'ultimo fund raising dello scorso maggio che ha spinto la valutazione fino a 17,8 miliardi di dollari per una raccolta di 2,4 miliardi.