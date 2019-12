Sogefi, i De Benedetti soffiano il Ceo a Elkann. Da Comau arriva Elkann

Cambio al vertice per Sogefi, societa' di componentistica auto controllata da Cir. Il Cda - riferisce una nota - oggi ha accettato le dimissioni di Laurent Hebenstreit dalla carica di amministratore delegato (che ha ricoperto per quattro anni e mezzo) e ha nominato per cooptazione Mauro Fenzi come suo sostituto.



Fenzi, 58 anni, laureato in Ingegneria meccanica presso il Politecnico di Milano, vanta una lunga esperienza internazionale nel settore automotive, e in particolare nel mondo della automazione industriale e della robotica.



E' stato dal 2014 a oggi Ceo di Comau (Gruppo Fca), dove ha ricoperto vari ruoli di responsabilita' a partire dal 2001. In precedenza, ha rivestito incarichi di rilievo in altre societa' (Tecnospazio e John Crane International).



'Fenzi affronta la nuova sfida forte della sua profonda conoscenza del mercato automotive e dei cambiamenti tecnologici in atto nel mercato, del suo profilo marcatamente internazionale e della significativa competenza nel manufacturing', aggiunge la nota in cui si sottolinea 'la professionalita' e l'impegno di Hebenstreit a favore della societa'' e gli si augura 'ogni successo nella sua attivita' futura'.