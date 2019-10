Sole 24 Ore, debutta il focus economico sulla Lombardia

Focus sulla prima regione d’Italia per importanza economica tra distretti rodati, cluster tecnologici di ultima generazione, industria pesante e leggera, servizi, agricoltura, moda.

L’informazione di qualità del Sole 24 Ore al servizio del territorio punta i riflettori sulla Lombardia. L’appuntamento del Sole 24 Ore del venerdì con i Rapporti Locali, che ogni settimana raccontano e fanno conoscere l’economia del territorio, la sua evoluzione congiunturale e i suoi protagonisti con particolare attenzione all’innovazione e ai progetti di frontiera nelle nuove tecnologie, dopo Nord Est, Nord Ovest, Centro e Sud, vede venerdì 25 ottobre il debutto in edicola del Rapporto Lombardia.

La Lombardia è la prima regione d’Italia per importanza economica, contribuendo a circa un quinto del prodotto interno lordo nazionale. Una delle principali caratteristiche del tessuto imprenditoriale lombardo è la capacità di tenere alta la guardia e scovare, a volte anticipare, tendenze e indirizzi. Va in questa direzione la bikeconomy , a cui il nuovo Rapporto locale del Sole 24 Ore dedica l’apertura. Scoppiata la bici mania sul territorio il sistema produttivo si è messo in moto. La regione è ora una fucina di start up, piattaforme e incubatori che ruotano attorno al business delle due ruote. E proprio da una start up milanese è nato l’Italian Bike Festival che a settembre scorso ha portato a Rimini 45mila persone. Sempre dal capoluogo arriva l’idea che sta sperimentando Bicincittà: un bike sharing elettrico senza stalli fissi, sostituiti da pannelli pubblicitari digitali che diventano l’interfaccia.

La regione Lombardia registra anche un altro primato: è leader nell’utilizzo di finanziamenti europei per le piccole e medie imprese. Con il programma Horizon 2020 oltre 700 milioni sono arrivati al territorio: il tasso di innovazione è altissimo basti pensare che delle 10mila start up registrate in Italia dall’inizio dell’anno quasi 3mila sono lombarde. A questo dinamismo contribuisce il Politecnico di Milano che, come spiega il rettore Ferruccio Resta al Rapporto Lombardia del Sole 24 Ore, ha già sviluppato oltre 1600 brevetti, gestendo circa 134 milioni di fondi europei. Orgoglio del Politecnico, che ambisce a entrare trale prime 100 strutture universitarie al mondo, sono i circa 6mila studenti stranieri molti dei quali in arrivo dalla Cina con la quale è stato siglato un accordo di partenariato.

Sul fronte delle infrastrutture un focus sul piano di rilancio varato dalle Ferrovie del valore di circa 15 miliardi per potenziare la mobilità nella regione, fare crescere il livello di efficienza tecnologica della rete e migliorare i servizi. Sullo stesso numero un approfondimento sul risiko delle utility della Brianza e sulle prossime mosse di A2A. Infine, un’inchiesta sui contraccolpi (e i costi) della mancata autonomia promessa dal Governo gialloverde.

Innovazione e ricerca caratterizzano invece il quadrilatero della cosmetica che si sviluppa tra Milano, Bergamo, Crema e la Brianza. Qui poco più di 500 aziende fabbricano rossetti, mascara, creme e profumi in licenza e conto terzi per i grandi marchi internazionali del beauty. Oltre la metà del make up che le donne di tutto il mondo utilizza arriva da qui. Secondo i dati di Cosmetica Italia l’export dei prodotti di bellezza fabbricati in regione ha toccato i 4,8 miliardi di euro, in aumento del 3,5%. Le aziende del quadrilatero registrano fatturati a sei cifre in crescita costante e quote di export che non scendono sotto l’80%. Tutto ciò è una ricchezza per il territorio poiché si tratta di imprese ad alto tasso di innovazione e con importanti ricadute occupazionali.

Completa il supplemento l’ampio spazio dedicato ai temi del lavoro, con particolare attenzione ai giovani, del sistema associativo e delle professioni. Tutti i Rapporti saranno disponibili online, nella sezione Economia e in quella Dossier del sito IlSole24Ore.com che diventerà un archivio digitale di tutti i contenuti. Gli abbonati all’edizione digitale del quotidiano potranno accedere alla consultazione completa dei Rapporti su app e web. I prossimi appuntamenti con il Rapporto Lombardia sono il 22 novembre e il 20 dicembre.