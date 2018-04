Sole 24 Ore: Moscetti, a giugno lancio nuova grafica quotidiano

A giugno il gruppo Sole 24 Ore lancera' la nuova versione del quotidiano della Confindustria. Lo ha anticipato l'a.d. Franco Moscetti, a margine dell'assemblea che oggi ha approvato il bilancio. "Usciremo il 5 giugno con la nuova grafica - ha detto Moscetti - nel gruppo c'e' un piano editoriale, abbiamo cantieri aperti per realizzare le varie iniziative". Quanto alla trimestrale che sara' approvata il 15 maggio "spero di presentare conti in linea con le aspettative, penso sia migliorativa rispetto al mercato" ha detto riferendosi al mercato pubblicitario. Secondo Moscetti inoltre "Radio 24 sta andando bene, siamo soddisfatti e lavoriamo al nuovo palinsesto". Riscontri positivi anche per la cultura e il settore tax and legal. Quanto allo scorporo di Radiocor, ha concluso "il progetto e' di rendere questa attivita' economicamente sostenibile, oggi non lo e'. Stiamo facendo i conti, entro fine anno avremo tutti gli elementi".

Assemblea Sole 24 ORE, MOSCETTI: “Sul risultato netto abbiamo mantenuto e superato gli impegni con il 1° anno del piano industriale"

Si è tenuta oggi, sotto la presidenza di Giorgio Fossa, l’Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A.

L’Assemblea in sede ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, con la contestuale presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, la relazione sulla remunerazione, la nomina di un Sindaco effettivo e la nomina di un Amministratore.

Il Gruppo 24 ORE ha chiuso il bilancio consolidato 2017 con un utile d’esercizio di 7,5 milioni di euro, rispetto a una perdita di 92,6 milioni di euro nel 2016, e presenta un Patrimonio Netto pari a 41,6 milioni di euro, con un incremento di 53,9 milioni di euro rispetto al patrimonio netto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 (negativo per 12,4 milioni di euro). Migliorato di 23,8 milioni di euro l’ebit, passato da -45,7 milioni di euro del 2016 a -21,9 milioni di euro a dicembre 2017. Si è inoltre ridotta di 16,4 milioni la perdita operativa lorda, passata da -25 milioni di euro a -8,6 milioni di euro. I ricavi dell’esercizio sono stati pari a 229,9 milioni di euro rispetto ai 265,8 milioni di euro del 2016.

La capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. ha chiuso il 2017 con una perdita di 11,5 milioni di euro e un Patrimonio Netto pari a 41,7 milioni di euro, con un incremento di 53,4 milioni di euro rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 2016 (negativo per 11,7 milioni di euro).

La principale differenza tra il risultato netto della capogruppo e il risultato netto consolidato consiste nella rilevazione per 18,6 milioni di euro dell’interessenza del 51% in Business School 24 direttamente a patrimonio netto nel bilancio della capogruppo.

L’Assemblea ha deliberato di ripianare integralmente la perdita di esercizio della Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A., pari a euro 11.517.050, utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni.

Franco Moscetti, amministratore delegato del Sole 24 ORE ha dichiarato: “Il Gruppo 24 ORE è tornato in utile dopo 8 anni di perdita con un miglioramento del risultato netto di circa 100 milioni rispetto al 2016. Di essi circa 55 milioni sono derivati dalla cessione del 49% dell’area Formazione e la parte restante risiede per lo più nello straordinario lavoro di riduzione dei costi. Sul risultato netto in particolare abbiamo mantenuto e superato gli impegni con il primo anno del piano industriale. In un mercato difficile come quello editoriale, il focus deve ora essere portato sulle nuove iniziative che stiamo varando a sostegno dei ricavi”.

Politica in materia di remunerazione

L’Assemblea ha approvato la Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs 58/98.

Nomina di un Amministratore del Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea ha nominato, su proposta dell’azionista di maggioranza, quale Amministratore del Consiglio di Amministrazione il dott. Marco Gabriele Gay. Il dottor Gay è amministratore non esecutivo e non appartiene ad alcun comitato della società. Il curriculum vitae del dottor Gay sarà disponibile sul sito della società all’indirizzo www.gruppo24ore.ilsole24ore.com.

Nomina di un Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale

L’Assemblea ha nominato, su proposta dell’azionista di maggioranza, la prof.ssa Paola Coppola quale sindaco effettivo.

I curricula e la documentazione depositata a norma di legge e di statuto relativa ai neo nominati, saranno disponibili sul sito della società all’indirizzo www.gruppo24ore.ilsole24ore.com.