Sole 24Ore, approvato il bilancio: gestione operativa in deciso miglioramento

Migliorano nel 2018 i risultati del Sole24Ore: l'Ebitda, al netto di oneri e proventi non ricorrenti, e' passato da -8,6 a 9,5 milioni, mentre la perdita si e' attestata a 1,3 milioni. In calo i costi, migliora la posizione finanziaria netta ma cala il patrimonio. In calo a 211 milioni i ricavi, con quelli editoriali che diminuiscono di 5,7 milioni e quelli pubblicitari di 5,6 milioni. A comunicarlo la societa' stessa, il cui cda ha oggi approvato il bilancio 2018.

In particolare:

- Ebitda in miglioramento di 18,2 milioni (da -8,6 a +9,5 milioni)

- Ebit in miglioramento di 22,5 milioni (da -21,9 a +0,5 milioni)

- Risultato netto in miglioramento di 18,4 milioni (da -19,7 a -1,3 milioni)

- Riduzione dei costi diretti e operativi per 16,9 milioni nel corso del periodo (-12,2%);

- Risultato netto consolidato negativo per 6,0 milioni (utile di 7,5 milioni al 31 dicembre 2017 riesposto che beneficiava della plusvalenza per la cessione del 49% di Business School 24);

- Posizione finanziaria netta consolidata negativa per 5,9 milioni (positiva per 6,6 milioni al 31 dicembre 2017) principalmente per il pagamento di oneri non ricorrenti relativi alle uscite incentivate liquidate nell’esercizio;

- Patrimonio netto consolidato pari a 35,8 milioni (positivo per 41,6 milioni al 31 dicembre 2017).