Sole24Ore verso la sfida digitale: piattaforma multimediale e servizi premium

Debutta oggi il nuovo sito del Sole 24 Ore totalmente rinnovato all'insegna dell'innovazione nella tecnologia e nei contenuti. Al centro della nuova piattaforma digitale contenuti premium e format innovativi (visual, mappe, infografiche, video, dati, podcast). Al via il servizio in abbonamento "Mercati+" con news finanziarie e titoli in tempo reale.

"Il nuovo IlSole24Ore.com che presentiamo oggi non rappresenta un arrivo, ma il punto di partenza dell’evoluzione futura del nostro gruppo editoriale”, ha spiegato durante la conferenza stampa l'amministratore delegato del Gruppo Giuseppe Cerbone. “La nuova piattaforma digitale ci consentirà di sviluppare dal prossimo autunno una nuova serie di prodotti e servizi editoriali innovativi, anche a pagamento, per singoli cluster di lettori/utenti”. “Non solo”, ha aggiunto Cerbone ad Affaritaliani.it, “il nostro non è semplicemente un brand di informazione, ma è soprattutto un brand di relazione: in questo senso la nuova piattaforma digitale invita tutti – stakeholder, clienti, lettori e utenti – a partecipare e interagire con il nostro brand per costruire una grande community”.

La nuova piattaforma si rivolge, infatti, a tutti coloro che vogliono informazione ma anche ai professionisti che hanno bisogno di dati per operare. Non solo da remoto, ma anche di persona, con gli eventi messi in campo dal Gruppo. “Significativa”, ha concluso Cerbone, “anche la presenza sui social media perché i nostri lettori devono essere informati in tempo reale”.

Accanto alla possibilità di leggere le informazioni in mobilità e adattate a ogni forma di supporto digitale (pc, tablet, smartphone) per rispondere a una fruizione sempre più crossdevice, il sito offre un’evoluzione dei contenuti, pensata sia per la business community sia per un pubblico più ampio che negli ultimi anni chiede servizi sempre più “visual”, di taglio divulgativo e a forte base dati.

Nuovo Sole 24 Ore: contenuti digitali originali, minuto per minuto

A caratterizzare l'informazione online del Sole 24 Ore saranno la rapidità e la profondità: la capacità di andare ancora più in profondità nelle notizie e la velocità nel proporle, accompagnate dall'autorevolezza riconosciuta a livello internazionale, come certificato dal Digital News Report di Reuters Institute che per il secondo anno consecutivo pone Il Sole 24 Ore come primo tra i quotidiani italiani per fiducia nel brand. “Al centro del cambiamento sarà l’informazione online e digitale”, ha spiegato il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini. “Ciò non significa che il prodotto cartaceo farà un passo indietro. Ci concentreremo sul prodotto digitale, ma senza mollare di un centimetro il presidio del quotidiano cartaceo. Il mondo evolve ed è necessario che la produzione editoriale del Gruppo non sia più studiata ogni 24 ore, ma in modo continuativo, minuto per minuto, cogliendo le opportunità che offre il digitale. Questo è quello che chiede il lettore”.

La missione è dunque quella di “fornire, minuto per minuto, contenuti digitali originali, che siano notizie o approfondimento”, ha rivelato Tamburini ai microfoni di Affaritaliani.it. Si tratta dunque di combinare rapidità e profondità, agendo innanzitutto sull’organizzazione del lavoro: “Vogliamo sovvertire l’attuale organizzazione per metterci nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi dati. In questo ci aiuta un grande valore del Gruppo che è la multimedialità”.

Nuovo Sole 24 Ore: principali novità

“Il nuovo Sole punta a informare gli utenti con la sua tradizionale qualità e profondità di analisi ma modulata sulle diverse piattaforme e device con modernità”, ha spiegato il Vicedirettore sviluppo digitale del Sole 24 Ore Roberto Bernabò che, ad Affaritaliani.it, ha continuato: “Si rafforzerà così il lavoro di sperimentazione di nuovi linguaggi visuali, contando su professionalità trasversali importanti, ma anche podcast, newsletter e video di approfondimento. L’obbiettivo è un sempre più forte coinvolgimento della community perché l’informazione digitale del Sole ha una trasversalità unica e che trova riscontri da Linkedin a Instagram, da un pubblico professionale a uno giovane che cerca dei punti di riferimento tanto affidabili quanto dialoganti".

Tre gli elementi centrali che caratterizzano il nuovo sito:

l'esperienza utente, con una navigazione resa più chiara e leggibile nel carattere dei contenuti – più pulita e intuitiva nel layout e più veloce nel caricamento di articoli e sezioni – e con l'organizzazione dei contenuti che da verticale passa a orizzontale, maggiormente utilizzata nel mondo anglosassone

il focus sui contenuti "visual": da un lato, video, podcast e gallery fotografiche di maggiore qualità e più facili da guardare e scaricare; dall'altro, la produzione fortemente implementata di contenuti visual come infografiche, card, timeline, longform (si tratta di formati innovativi realizzati dalla struttura Lab 24, composta da giornalisti, grafici e infografici, che aiutano a comprendere ciò che succede attraverso contenuti più immersivi, interattivi e a base numerica);

la valorizzazione dell'area Mercati: totalmente riorganizzata in un nuovo ambiente digitale (una Pwa, Progressive Web App) sviluppato con il supporto tecnico di Google, l'area Mercati è l'innovativo servizio dedicato ai mercati azionari che diventa oggetto di una prima offerta di abbonamento "only web" chiamata M+ dove i lettori troveranno accorpati il servizio listini, i grafici dinamici che incrociano dati e notizie di Borsa, il portafoglio azioni personalizzato, le quotazioni in tempo reale, gli alert e le analisi tecniche dei titoli. Una vera e propria sezione di data market con nuove aree, nuovi contenuti a cura delle redazioni Finanza, Risparmio e dell'agenzia di stampa Radiocor e maggiori funzionalità dei grafici a partire dall'incrocio di dati e notizie.

In particolare, con l'abbonamento a Mercati+ sarà possibile ricevere notifiche personalizzate sulle oscillazioni di prezzo dei titoli che si decide di seguire. Le notifiche possono essere impostate su smartphone, desktop o via mail. Inoltre M+ dà la possibilità di navigarlo anche in modalità offline e di scaricare l'applicazione per accedere al servizio in modo immediato con un semplice clic sull'icona.

L'organizzazione dei contenuti del nuovo sito del Sole 24 Ore risponde a una logica di flessibilità e dinamicità e presenta una organizzazione orizzontale che garantisce una maggiore velocità di caricamento del sito e lo sviluppo di tutte le logiche commerciali e pubblicitarie in modalità crossdevice.

Nella nuova piattaforma la pagina articolo diventa il principale punto di approdo ai contenuti di tutto il sito, e quindi è il più possibile ricca di elementi narrativi: video, audio, podcast e elementi di infodata. Un vero e proprio hub multimediale per una consultazione in profondità del contenuto e maggiori possibilità di condivisione.

Anche i video hanno un grande posizionamento nella pagina e funzioni che li rendono decisamente più fruibili e che vanno ad aumentare la viewability mentre, dal punto di vista editoriale, vanno verso un arricchimento e ampliamento della produzione grazie sia a elementi tecnologici, sia all'ingrandimento dello studio TV focalizzato sulla produzione di format narrativi Mobile First sui temi tipici del Sole 24 Ore.

Nuovo Sole 24 Ore: l’offerta commerciale di lancio

"Alla base della nuova piattaforma digitale c’è un grande lavoro di progettazione finalizzato alla necessità di incrociare modelli di business diversi”, ha fatto sapere Federico Silvestri, Direttore Generale della concessionaria 24ORE System. “Sulla stessa piattaforma convivono infatti differenti profili di utenti con differenti esigenze informative: dal manager all’appassionato di temi economici, al risparmiatore fino allo studente da un lato e, dall’altro, commercialisti, avvocati, amministratori di condominio, operatori finanziari e tutte quelle categorie professionali a cui riserviamo contenuti ad alto valore aggiunto con modelli di business diversificati. Dal punto di vista dei partner a cui ci rivolgiamo, la nuova piattaforma digitale è un tassello fondamentale per completare una piattaforma ancora più ampia che è quella del Sistema Sole, unica in Italia, composta da quotidiano, periodici, agenzia, radio, digital, social, eventi. Tutto questo significa poter accedere a un palcoscenico di grande valore per collaborazioni ad alto valore aggiunto per i nostri partner commerciali”.

Il nuovo sito accoglie la nuova tendenza che privilegia la velocità e praticità di lettura (anche in movimento) e quindi il caricamento delle pagine in “lazyload”. Questa tecnologia viene applicata anche alle posizioni pubblicitarie, che saranno richiamate solo quando effettivamente sollecitate dall’utenza, con notevoli miglioramenti su parametri come viewability e CTR.

Il nuovo assetto permette anche di inserire un nuovissimo formato pubblicitario cross-device, il “side to side”, che occupa l’intero schermo da lato a lato, a prescindere dal device in cui venga fruito. L’inserimento è previsto su tutte le pagine articolo e home page di sezione. È stata anche rielaborata profondamente tutta la componente di Branded Content.

Nella nuova area Mercati debutta inoltre la sezione "Ultime dalla aziende", una nuova opportunità di comunicazione per le aziende quotate che potranno comunicare in maniera contestualizzata in un'area appositamente dedicata attraverso la pubblicazione diretta di comunicati stampa e di comunicazioni aziendali.

Il lancio del nuovo sito ha visto un’adesione entusiasta da parte del mercato. Dai Premium Partner e gli Advertising Partner che staranno accompagneranno il nuovo sito fin dal primo giorno per un periodo di tre mesi, a cui si aggiungono gli sponsor esclusivi per il nuovo “Mercati” e successivamente i Summer Partner che lo hanno scelto per i mesi di Luglio e Agosto.