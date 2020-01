Sorgenia con Bebe Vio nella nuova campagna tv #iononhovisto

Sorgenia lancia la nuova campagna di comunicazione #iononhovisto che vede come protagonista del film Bebe Vio, alla guida di un gruppo di giovani che chiedono la conservazione di alcuni luoghi a rischio e più consapevolezza nelle scelte quotidiane.

Da domenica 19 gennaio sarà in onda sulle principali emittenti televisive nazionali la nuova campagna di comunicazione #iononhovisto di Sorgenia. Il messaggio della digital energy company è affidato, per il quarto anno consecutivo, alla campionessa mondiale paralimpica di scherma Bebe Vio, che dà voce alle nuove generazioni e al loro desiderio di futuro.

Il film si concentra su due temi specifici: la sostenibilità e il territorio. Il primo è un richiamo alla responsabilità che ogni azienda deve costantemente avere nei confronti delle nuove generazioni, senza tuttavia rinunciare a proiettarsi verso il futuro: è imperativo impegnarsi per soddisfare i bisogni di oggi senza distruggere, ma anzi preservando, le risorse che serviranno domani. La seconda, invece, è legata al nostro Paese: spesso, quando si parla di rischi ambientali, ci si concentra su grandi questioni internazionali. Sorgenia ha invece deciso di partire proprio dall’Italia, il Paese nel quale opera e fa impresa.

Accanto a Bebe Vio compaiono bambini e ragazzi che indicano un luogo italiano che non hanno mai visto, un luogo bello ma da proteggere. L’invito finale, rivolto a tutti gli spettatori, è di non “rovinare lo spettacolo” e di preservare le bellezze naturali e i paesaggi del nostro Paese attraverso comportamenti consapevoli e scelte sostenibili.

In questa storia c’è tutta l’identità di Sorgenia: l’azienda non solo offre ai propri clienti energia sostenibile, ma incarna anche l’idea di una produzione che va oltre il consueto concetto di rinnovabili. L’Ad di Sorgenia, Gianfilippo Mancini, dice: “Garantire l’energia necessaria alla vita quotidiana e contemporaneamente combattere il cambiamento climatico è una sfida cruciale per un’azienda del nostro settore. L’energia è un bene primario e irrinunciabile ma devono essere fatte scelte consapevoli e responsabili. I ragazzi di questa campagna sono già proiettati in un futuro che dobbiamo costruire per loro. Un futuro che è fatto di visione e innovazione, in cui non solo le centrali sono efficienti e le rinnovabili conquistano il centro del sistema di produzione ma nel quale la stessa generazione di energia produce benefici per l’economia circolare e migliora l'ambiente”.

La creatività della nuova campagna, on air fino a fine febbraio, è di RED Robiglio Dematteis. La pianificazione, curata da TMM (Tailor Made Media), vuole raggiungere un target di giovani e adulti che usano i mezzi e i canali digitali, attenti all’impatto ambientale delle proprie scelte e fiduciosi nella possibilità di uno sviluppo sostenibile. La selezione di reti e programmi predilige spazi di informazione e attualità, trasmissioni legate al mondo della sostenibilità e dell’ecologia, individuate sulle reti Rai e Mediaset, La7, Sky e i canali digitali più affini. La pianificazione privilegia le news del mattino, il prime time, la seconda serata/notte.

Accanto alla campagna di comunicazione, Sorgenia invita gli italiani a scendere in campo, condividendo sui propri account social con l’hashtag #iononhovisto i luoghi da proteggere, così da raccontarne la storia e contribuire alla loro salvaguardia.