Sorgenia e Consorzio Lago di Garda, partnership per un turismo ecosostenibile



L’azienda del settore energetico ha siglato una partnership con l’ente di promozione turistica del Garda bresciano. L’accordo permetterà alle 800 strutture ricettive locali di avvalersi delle tecnologie più innovative per sfruttare al meglio l’energia da fonti rinnovabili, dotarsi di e-bike a pedalata assistita e colonnine di ricarica per le auto elettriche. L’accordo, siglato oggi a Gardone Riviera (BS) alla presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Mauro Parolini, è stato sottoscritto dal Direttore Mercato & Ict di Sorgenia Simone Lo Nostro e dal Direttore del Consorzio Lago di Garda – Lombardia Marco Girardi. Grazie a questo accordo, le 800 strutture ricettive associate al Consorzio (distribuite nei comuni di Desenzano, Gardone Riviera, Gargnano, Limone, Lonato, Manerba, Magasa, Moniga, Padenghe, Polpenazze, Pozzolengo, Puegnago, Salò, San Felice, Sirmione, Soiano, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine e Valvestino) potranno dotarsi di e-bike a pedalata assistita e di colonnine di ricarica per le auto elettriche da offrire ai numerosi turisti che visitano la zona. Avranno inoltre la possibilità di utilizzare energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili, da impianti scelti da Sorgenia tra i migliori oggi disponibili in termini di efficienza, rendimento e compatibilità ambientale. L’origine dell’energia sarà certificata dalla garanzia di origine rilasciata dal Gestore Servizi Energetici.

Sorgenia e Consorzio Lago di Garda – Lombardia per un turismo ecosostenibile. Le parole di Marco Girardi, Direttore del Consorzio Lago di Garda Lombardia

“Il memorandum d’intesa sottoscritto con Sorgenia dimostra la volontà del territorio e degli operatori turistici di implementare le forme di tutela e salvaguardia del più importante patrimonio del Garda: l’ambiente – afferma Marco Girardi, Direttore del Consorzio Lago di Garda Lombardia. Il turismo sostenibile è una nuova frontiera che permetterà di far coincidere la cultura green e le esigenze di sviluppo economico del bacino benacense, garantendo il benessere della comunità locale e la creazione di nuova occupazione nell’industria del turismo, l’unica ad aver registrato un costante trend positivo negli ultimi anni”. La partnership con il Consorzio Lago di Garda Lombardia nasce dalla comune volontà di sensibilizzare imprenditori, turisti, cittadini a un uso sempre più responsabile e attento dell’energia, in un’ottica di crescente rispetto per l’ambiente. Una strategia che risponde alle esigenze di un turismo maturo che chiede un approccio sostenibile alla mobilità in un territorio che da sempre ha manifestato grande attenzione e sensibilità al tema. Solo lo scorso anno la sponda lombarda del Lago di Garda ha registrato oltre 7 milioni di presenze e un aumento del 12% rispetto al 2015 di turisti stranieri, in gran parte provenienti dai Paesi del Nord dove la cultura della mobilità elettrica è molto diffusa. Considerando le tre sponde del Lago, nel 2016 sono stati 25 milioni i turisti registrati, di cui 19 milioni stranieri.

Sorgenia e Consorzio Lago di Garda – Lombardia per un turismo ecosostenibile. Le parole di Simone Lo Nostro, Direttore Mercato & Ict di Sorgenia

“Questo accordo ben dimostra l’attenzione che il Garda Lombardo ha nei confronti della mobilità sostenibile e dell’ambiente, rispondendo in tal modo alle esigenze dei turisti. Siamo orgogliosi che il Consorzio abbia scelto noi per attuare questo disegno - dice Simone Lo Nostro, Direttore Mercato & Ict di Sorgenia. Pensiamo di essere i partner giusti per promuovere uno stile di vita sostenibile e digitale proprio perché innovazione e attenzione all’ambiente sono le parole chiave che guidano il nostro operato nel mercato dell’energia”. Le e-bike proposte da Sorgenia sono prodotte in Italia da Brinke, una società che ben rappresenta l’eccellenza del made in Italy: tre modelli – city, trekking e off road – per rispondere alle diverse esigenze di utilizzo e percorrenza. Le colonnine di ricarica per le auto sono realizzate da Schneider, azienda leader nella gestione dell’energia: innovative, di facile installazione, di ultima generazione. L’accordo con il Consorzio Lago di Garda – Lombardia, oltre allo sviluppo della e-mobility, prevede per le strutture ricettive la possibilità di avvalersi di soluzioni di efficienza energetica evoluta: sistemi per monitorare, analizzare e gestire i consumi online; audit energetici per aiutare a migliorare l’efficienza e a ridurre i consumi; sistemi di continuità per garantire elettricità in caso di disservizi della rete.