Sorgenia festeggia i suoi vent’anni al Festival dell’Amore

Sorgenia festeggia al Festival dell'Amore con una installazione multisensoriale in grado di trasformare le emozioni in energia sotto forma di suoni e colori, grazie all’intelligenza artificiale.

Sorgenia non dimenticherà il suo impegno per la sostenibilità sociale, portando agli worskhop del sabato la sua visione inclusiva della disabilità e una riflessione su come superare la violenza di genere. Con l’occasione Sorgenia si rivolge anche ai giovani fra i 20 e i 29 anni, ai quali nei giorni scorsi ha lanciato una call to action su Instagram, per coinvolgerli nel racconto di valori e storie su progetti d’amore per l’uomo e il Pianeta, con l’hashtag #Sorgenia20.

Sorgenia è il “main love sponsor” del Festival dell’Amore che si terrà dal 7 al 9 giugno alla Triennale di Milano. La digital energy company accoglierà il pubblico nelle giornate di sabato e domenica in uno spazio multisensoriale che muta in tempo reale in base alle emozioni del pubblico: l’installazione “Your love energy” mostrerà come le emozioni umane si riflettono sul nostro corpo generando energia.

Ideata da Mario Viscardi e sviluppata da Amigdala, grazie all’intelligenza artificiale l’installazione riconosce, traduce e amplifica le emozioni in luci e musica. Si partecipa ascoltando un racconto d’amore e, in base alle reazioni del volto e delle trasformazioni chimiche del corpo, lo spazio si riempirà di colori, suoni e luci che rappresenteranno l’intensità e il cambiamento dei sentimenti. Tutto si svolge con una colonna sonora musicale, una reinterpretazione di Love Story in chiave sperimentale, tra musica contemporanea ed elettronica.

Gianfilippo Mancini, Amministratore Delegato di Sorgenia dice: “Sorgenia quest’anno celebra i suoi vent’anni di attività. Venti anni in cui la coscienza sociale è cambiata in modo sostanziale, in cui è mutato il modo stesso in cui dialoghiamo e ci relazioniamo. Per Sorgenia sono stati venti anni complessi, un percorso di evoluzione e sviluppo che l’hanno portata a diventare oggi la prima digital energy company sul mercato italiano. Siamo un’azienda giovane e dinamica che ha puntato sull'innovazione e sul digitale, perseguendo valori sentiti intimamente quali la sostenibilità e l’inclusione. Per celebrare questa ricorrenza abbiamo scelto il Festival dell’Amore. E’ una occasione straordinaria per parlare ai giovani di sentimenti positivi, di quei sentimenti che superano ogni barriera e portano all’integrazione e alla condivisione. A questo Festival noi chiediamo a chi partecipa di usare la sua energia per esprimere idee e proposte per il rispetto del pianeta e una società più solidale. Lo faremo avendo al nostro fianco due realtà con le quali stiamo collaborand o da tempo con entusiasmo: La Grande Casa scs Onlus per sostenere le donne in uscita da situazioni di violenza e Art4Sport per dare il nostro contributo alla diffusione dello sport come forma di riabilitazione e integrazione per i bambini e i ragazzi con protesi di arto”.

Insieme a Sorgenia, sabato 8 giugno La Grande Casa scs Onlus e Art4Sport saranno protagoniste di due momenti di confronto con la Pina e il pubblico del Festival dell’Amore. Parleranno di “Amore senza barriere”, con la testimonianza di una famiglia dell’associazione, piena di gioia e apertura verso il mondo. Con Liviana Marelli, direttore de La Grande Casa, si tornerà sul tema #sempre25novembre, la campagna social lanciata lo scorso novembre da Sorgenia per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.

Per celebrare i suoi vent’anni Sorgenia ha organizzato anche una call to action rivolta ai giovani tra i 20 e i 29 anni, che sono stati invitati a condividere idee e progetti d’amore per l’uomo e l’ambiente pubblicando su Instagram con l’hashtag #Sorgenia20 un video di un minuto con la propria proposta. I migliori progetti saranno presentati ufficialmente al Festival sabato 8 giugno. All’idea migliore, scelta dalla giuria, sarà consegnato un premio di 20 mila euro messo a disposizione da Sorgenia.