Sorgenia scende in campo e sigla una partnership con Fubles

Il modello per incrementare l'engagement dei clienti è stato ideato dai giovani di Sorgenia durante il Talent Development Program, realizzato in collaborazione con il MIP.

Ai giovani talenti di Sorgenia è stato chiesto di trovare un modo per accrescere l'engagement dei clienti attraverso un modello che fosse coerente con l'anima digitale e innovativa dell'azienda. L'idea era provare a far leva sulle passioni delle persone e individuare una modalità di premiare l'energia positiva che si produce quando ci si dedica a ciò che si ama. La sfida era dunque provare a unire passioni, energia e digitale per dar vita a un modello che potesse interessare ai clienti.

Una volta identificata la strategia, è stato facile scegliere la passione su cui orientarsi e il partner con cui realizzare il progetto. Da qui è nato il sodalizio tra la prima digital energy company italiana e Fubles, il social network degli sportivi che conta a oggi oltre 750.000 utenti registrati e più di 250.000 partite giocate.

Da oggi sport, energia, digitale e community si uniscono per premiare chi fa più sport. Grazie alla piattaforma di Fubles, infatti, Sorgenia regala un buono Amazon di 5 euro per ogni partita di calcio giocata dall'1 marzo al 30 giugno. La promozione, valida sia per i clienti di Sorgenia sia per chi decide di sottoscrivere un contratto con la digital energy company, prevede che i giocatori accumulino bonus per ogni partita giocata, fino a un massimo di dieci partite.

La partnership, unica nel suo genere, prevede una comunicazione sui principali canali di Fubles attraverso la brandizzazione della piattaforma, una comunicazione costante tramite mailing list ed un' amplificazione social sui canali di Facebook e Instagram.

"Siamo molto orgogliosi di questa partnership che è frutto delle idee e del lavoro dei nostri giovani talenti e ci consente di unire sport, energia e digitale in modo perfettamente coerente - afferma Paolo Rohr, Digital Director di Sorgenia. Siamo felici di farlo con una startup di grande successo che è stata capace di intercettare una delle passioni degli italiani, il calcio, e di unire in modo originale sport e social media per fare incontrare le persone su un terreno comune".